Via i murales “degli animali”, il muro davanti al Gadda a Gallarate torna grigio

Arrivano gli imbianchini in via De Albertis, a Gallarate: una doppia mano di vernice grigia ha cancellato i murales “degli animali”, realizzati da uno street artist su autorizzazione della proprietà del muro, l’istituto Aloisianum.

La questione della legittimità di questi murales era stata aperta dall’amministrazione comunale e dalle verifiche era nato poi anche il “caso” dei murales realizzati dai ragazzi del Gadda-Rosselli: contestati come abusivi, sono stati al centro di una mobilitazione degli studenti e del resto della comunità scolastica.

La legittimità dei murales era stata esaminata dalla Commissione Paesaggio, che aveva concluso che non era stata seguita la corretta procedura e che non era possibile alcuna sanatoria, né per i murales “degli animali” né per quelli realizzati dagli studenti.

Per ora sono scomparsi i murales dello street artist, ma in prospettiva dovrebbero essere cancellati anche quelli dei ragazzi, facendo tornare i muri all’aspetto ‘originario’, con alternanza tra campi grigi e pilastrini in mattoni a vista.

”L’amministrazione non c’entra nulla con questa conclusione dal momento che la prescrizione arriva dalla Commissione Paesaggio e dalla soprintendenza“ Dice l’assessora Claudia Mazzetti, ribadendo la linea di Palazzo Borghi, che – dopo l’avvio della procedura – aveva rinviato agli organi tecnici, comunale e statale, la responsabilità sul procedimento.

“In occasione dell’incontro che si era tenuto in municipio il presidente della Commissione Paesaggio aveva fatto un’importante apertura alla scuola invitando i ragazzi a presentare un progetto di sistemazione complessiva del muro, ma a distanza di sei settimane non è arrivata alcuna proposta” Continua Mazzetti. “Avevamo concesso un lasso di tempo importante, capisco le difficoltà a fine anno ma non è arrivata alcuna proposta”.

E a questo punto la cancellazione dei murales è sempre più vicina.