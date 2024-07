Viaggio nel mondo degli insetti a strisce gialle e nere: pungono tutti? A Orino una serata incontro per sapere

Il gruppo “A.M.O.“ (Amici della Montagna Orino) invita tutti gli interessati a partecipare a una serata informativa dal titolo “Insetti a Strisce Gialle e Nere: Pungono Tutti?”. L’evento si terrà venerdì 19 luglio 2024 dalle ore 21:00 alle 22:30 presso il Centro Civico Padre Pino Moia, situato in via Garibaldi, ex Scuole Elementari.

Dettagli dell’evento

La serata sarà condotta da Simona Agnisetta, esperta in entomologia, che guiderà il pubblico alla scoperta del mondo degli insetti con strisce gialle e nere. Spesso temuti per la loro apparente pericolosità, questi insetti saranno analizzati uno per uno per comprendere meglio le loro caratteristiche, il loro comportamento e soprattutto per sfatare alcuni miti comuni. La domanda chiave a cui si cercherà di rispondere è: “Pungono tutti?”.

Obiettivi della serata

Educazione e consapevolezza: informare i partecipanti sulle diverse specie di insetti striati gialli e neri, evidenziando quali sono realmente pericolosi e quali no.

Prevenzione e sicurezza: fornire consigli su come evitare punture e su cosa fare in caso di incontri ravvicinati con questi insetti.

Conservazione e rispetto della natura: promuovere un atteggiamento rispettoso verso tutte le forme di vita, anche quelle spesso considerate fastidiose o pericolose.

Chi è l’esperta

Simona Agnisetta è una rinomata entomologa con anni di esperienza nello studio degli insetti. La sua passione per la natura e la sua capacità di comunicare in modo chiaro e coinvolgente rendono le sue presentazioni affascinanti e accessibili a tutti, dai più piccoli agli adulti.

Perché Partecipare?

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per imparare a distinguere gli insetti amici da quelli meno amichevoli, migliorando la nostra coesistenza con l’ambiente naturale. È ideale per famiglie, appassionati di natura, escursionisti e chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze sugli insetti.

Informazioni logistiche

Venerdì 19 luglio 2024, ore: 21:00 – 22:30 – Centro Civico Padre Pino Moia, via Garibaldi, ex Scuole Elementari, Orino