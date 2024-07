Voce profonda e anima soul: il fascino di Mario Biondi al Varese Summer Festival

Siamo alle ultime battute del Varese Summer Festival 2024: la serata di venerdì 26 ha ospitato in particolare l’ultimo concerto in programma, quello del cantante e compositore Mario Biondi.

Galleria fotografica Mario Biondi al Varese Summer Festival 2024 4 di 20

La sua voce calda e profonda, che richiama il soul afroamericano degli anni ’70 – ma con sfumature di Burt Bacharach, con il quale ha lavorato diversi anni – ha affascinato e appassionato il pubblico, che ha ascoltato Biondi spaziare tra brani originali e cover, coinvolgendo il pubblico più volte.

Nella scaletta, una scelta di brani adattissima al suo stile ma non banale: da un particolare arrangiamento dell’ormai classico (ma è “solo” degli anni ’90) “Cantaloop”alla hit anni ’70 “You Never Find Another Love Like Mine” di Lou Rawls, fatta apposta per una voce calda come la sua, dal suo brano più famoso “This is What You Are” alla stranota “Brazil” entrambi cantati insieme al pubblico, fino a un classico di Jobim.

Mario Biondi ha ricordato di compiere trentacinque anni di carriera, con un tour che quest’anno supera i cento concerti in tutto il mondo: dalla Bulgaria all’Etiopia, dall’Australia fino a Taormina, dove concluderà il tour a settembre. Ma “È bello cantare davanti a un monumento come il vostro,” ha spiegato davanti a palazzo Estense, rendendo omaggio alla splendida cornice del festival.

Accompagnato da una band di sette elementi, Biondi celebrato anche due grandi artisti italiani, interpretando in maniera originale “Prendila Così” di Lucio Battisti e “La Donna Cannone” di Francesco De Gregori.

Un concerto apprezzatissimo dagli oltre 1200 partecipanti, ancor più quando, a fine serata, ha confessato di ringraziare le punture di Voltaren e l’amico che gliele ha somministrate per essere riuscito a portare a compimento il concerto e gli hanno permesso di essere presente sul palco di Varese: un ringraziamento che sentiamo di fare anche noi, che abbiamo potuto proprio per questo ascoltare dal palco del Varese Summer Festival la sua sempre affascinante voce.

Quello di Biondi, come anticipato all’inizio, era l’ultimo concerto della rassegna: gli ultimi due appuntamenti sono con Max Angioni questa sera, 27 luglio, e con Paolo Crepet, che chiuderà il festival domenica 28.