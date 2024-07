“Voci del Cuore“ in concerto a Cocquio Trevisago sotto il segno della solidarietà

La chiesa parrocchiale di Sant’Andrea in via Martiri Cristiani 18 a Cocquio Trevisago, ospiterà il 19 luglio 2024 alle ore 21:00 il concerto “Voci del Cuore“, un evento che rappresenta l’anteprima del Varese Gospel & Soul, importante manifestazione musicale che vedrà esibirsi artisti di fama internazionale, ed è inserito nell’ambito della rassegna Musicuvia.

Un programma ricco di emozioni

Il concerto vedrà la partecipazione dei gruppi gospel By Grace, Colin Vassell, e Greensleeves Gospel Choir, promettendo una serata ricca di emozioni e qualche sorpresa speciale. Sarà un’anteprima del ricco programma che si terrà il 21 luglio a Varese (nella foto, il coro By Grace).

Ingresso gratuito e solidarietà

L’ingresso al concerto è gratuito, con la possibilità di lasciare un’offerta libera. I proventi raccolti durante la serata saranno interamente devoluti in beneficenza. «Saremo allietati da un prestigioso concerto gospel in cui si daranno il cambio grandi nomi del panorama coristico nazionale ed europeo. L’intero ricavato (100%) sarà devoluto a supporto della fondazione Asili di Cocquio e della missione di padre Francoise Basinyize in Congo», spiegano gli organizzatori.