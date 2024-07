A Musicuvia arriva il gospel: note di Paradiso nella chiesa di Sant’Andrea a Cocquio-Trevisago

Melodie travolgenti e ritmi memorabili che toccano letteralmente l’anima ed il cuore. Venerdì 19 alla Chiesa di Sant’Andrea a Cocquio-Trevisago, nell’ambito della rassegna Musicuvia, il gruppo svedese By Grace, in tournée in Italia. In collaborazione con Maestro Fausto Caravati, il concerto fa parte della 25º edizione del Varese Gospel & Soul Festival, con un programma di brani spirituali che proporrà opere che hanno già deliziato il pubblico di tutta Europa, e perfino il principe di Svezia.

Questo coro è stato fondato da Daniel Stenbaek nel 1995 ed è composto da un gruppo di 20 cantanti gospel di Stoccolma, e da allora è stato regolarmente in tournée in Svezia, Europa e Stati Uniti e ha lavorato con alcuni degli artisti svedesi più famosi. Secondo il fondatore, la musica può essere vista letteralmente come un regalo di Dio.

By Grace è accompagnato da organo, pianoforte, basso e batteria. Daniel Stenbaek ha dedicato tutta la sua carriera professionale alla musica gospel e suona regolarmente con alcuni dei cantanti gospel svedesi più esperti. Il coro fa anche una parte del Worship Ministry nel Centrum Church vicino a Stoccolma e ha pubblicato anche non meno di sei album in collaborazione con i principali proponenti mondiali della musica gospel. Preparateci per una serata memorabile e toccante.

Tornando ancora alla territorio, MusiCuvia si svilupperà con un messaggio positivo e celebrativo per l’anima culturale della Valcuvia. Gode del sostegno dei comuni di Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cuvio, Rancio Valcuvia, Cuveglio e Orino, le ProLoco di Arcumeggia, Gemonio, Azzio e Cuvio, della SOMS di Caldana, della Comunità Montana, dell’Associazione Culturale Valcuvia ed il Pargolario di Cuvio. La rassegna ha ancora del prezioso sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. I concerti sono di ingresso gratuito. Perché in Valcuvia si crede fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti, dovunque ci si trovi. Godere la musica non è solo un privilegio. È un diritto di tutti.

BY GRACE Chiesa di Sant’Andrea, Cocquio-Trevisago, venerdì 19 luglio alle ore 21.00 www.musicuvia.com