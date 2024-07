Volano gli stracci in Fratelli d’Italia a Sumirago: “La lista è viva il circolo no”

“Come tesserati di Fratelli d’Italia desideriamo esprimere non solo dissenso ma grande imbarazzo per le parole del presidente Alessio Di Modugno. Da due anni ci ritroviamo a fare parte di un Circolo anestetizzato e cristallizzato nella più totale inerzia”. È firmata da quattro militanti la lettera che risponde alla presa di posizione del circolo Fdi locale contro il proprio ex candidato sindaco Stefano Romano. Sono Sabrina Carabelli, Ambra Andrea Crosta, Ginevra Camilla Gambillara e Vincenzo Seno.

Di seguito il testo della lettera diffusa dal gruppo di militanti:

Quello che il Sig. Di Modugno definisce il “ suo” circolo, in due anni di attività ha collezionato post social in punta di querela, polemiche sterili e pessime figure, una su tutte, indignandosi di un posto negato in Commissione Sicurezza ignorando completamente che la commissione sicurezza a Sumirago non esiste.

Ciò che viene definito “Cosa Passata” cioè la lista Meloni Noi per Sumirago ha lavorato fortemente per il bene del territorio, con interventi in consiglio comunale che sono tutti da vedere sulla Civicam e dove si evince il costante intervento del consigliere Romano e l’imbarazzante silenzio del consigliere D’alessio.

Doveroso ricordare che sono state sottoscritte lettere da alcuni tesserati mentre le stesse sono state tenute nascoste ad altri tutto condito con un’arroganza e un malcelato vittimismo di non essere coinvolti nell’attività del CC che nasconde di fatto una pesante malafede.

La lista Noi per Sumirago è viva e attiva sul territorio grazie al lavoro del Capogruppo e di tutti i candidati che portano avanti le parole spese con la cittadinanza e con la voglia di fare bene al territorio.

Ma in fondo, il vittimismo è una delle tante maschere che veste l’ipocrisia.

Volendo guardare il lato positivo, l’azione di Gettare Fango implica che forse ci si è svegliati dal sonno.

Sabrina Carabelli

Ambra Andrea Crosta

Ginevra Camilla Gambillara

Vincenzo Seno

Militanti del Circolo di Fratelli d’Italia di Sumirago