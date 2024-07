Resa dei conti in Fratelli d’Italia Sumirago: “Romano non è espressione del nostro circolo”

“Le iniziative politico/amministrative promosse dal Consigliere Stefano Romano, non sono espressione di Fratelli d’Italia a Sumirago”. È una puntualizzazione dal sapore di un avviso quello contenuto in comunicato del circolo di Fratelli d’Italia di Sumirago e Brunello nei confronti dell’ex candidato sindaco e consigliere comunale sumiraghese.

La sezione territoriale del partito di Giorgia Meloni ha voluto scrivere nero su bianco la propria posizione rispetto all’attuale quadro politico molto diverso da quello che si era cristallizzato nelle scorse elezioni comunali.

Il circolo guidato da Alessio Di Modugno parte da alcune premesse che lasciano capire il clima dei rapporti interni con il consigliere Romano: “il Circolo politico, che ho l’onore di presiedere, rappresenta l’unico organismo di Fratelli d’Italia territorialmente competente nel Comune di Sumirago – scrive Di Modugno -; la lista civico-politica “Meloni Noi per Sumirago” è stata una lista elettorale allestita esclusivamente per le passate elezioni amministrative comunali; e – infine – dei due Consiglieri Comunali d’opposizione, eletti con la lista “Meloni Noi per Sumirago”, solo il Consigliere Pasquale D’Alessio si è sempre, costantemente e comunque riferito e tenuto in contatto con il Circolo che presiedo”.

Precisazioni che lasciano capire molto bene la voglia di ristabilire i ruoli interni ai meloniani sumiraghesi che Di Modugno ridefinisce in tre punti: “innanzitutto il Consigliere Pasquale D’Alessio è l’unico consigliere Comunale che esprime le politiche territoriali di Fratelli d’Italia e può considerarsi portavoce delle stesse in Consiglio Comunale. Secondariamente la lista elettorale “Meloni Noi per Sumirago” alla quale il mio Circolo ha dato grande contributo, è da considerarsi per quanto riguarda Fratelli d’Italia, un ‘esperienza superata e del passato”. In ultimo proprio il passaggio su Romano: “Le iniziative politico/amministrative promosse dal Consigliere Romano, non sono espressione di Fratelli d’Italia a Sumirago”.

Il consigliere Stefano Romano