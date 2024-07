Weekend di eventi estivi: musica, cultura e divertimento nel Saronnese

Notti bianche, visite guidate e concerti di musica dal vivo all’aperto per un weekend tutto da vivere nel Saronnese.

SARONNO – Torna la terza edizione di “Hop Hop – Street Food”, un evento che porta il cibo di strada da tutto il mondo in via Amendola. L’ingresso è libero

ORIGGIO – Il corpo musicale San Marco organizza “Banda in Festa” al parco Infanzia di via Piantanida, con musica dal vivo e ristorazione ogni sera

SOLARO – Dalle 19, l’area feste di corso Berlinguer ospita la “Festa Abruzzese” con cucina tipica e musica dal vivo tutte le sere. Per info e prenotazioni, chiamare il numero 3472712351.

SARONNO – Dalle 16 riprendono le visite guidate alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Le guide volontarie di Cantastorie saranno disponibili per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città. Le offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”

CARONNO PERTUSELLA – Dalle 17, ritorna “La Mezzanotte Bianca” con mercatini, musica, animazione per bambini, giochi di una volta e punti ristoro. La manifestazione si terrà in via Adua, via Dante e corso della Vittoria. Dettagli sul sito www.comune.caronnopertusella.va.it.

SARONNO – Alle 21.15, nel cortile di Casa Morandi in viale Santuario 2, si terrà “Note d’Incanto”, la quarta edizione della rassegna di musica corale moderna e popolare con il Coro InCanto Musica Vocale.

CERIANO LAGHETTO – Nuova edizione della “Notte Bianca 2024” per le vie del centro storico, con cultura, musica, spettacoli, enogastronomia e mercatini.

SARONNO – Domenica 7 luglio dalle 16.30 alle 19.30, al Villaggio SOS di via Garcia Lorca 9, si terrà “Anguriata …e non solo” in collaborazione con Saronno Rugby. Per maggiori informazioni, chiamare il numero 3480305018.