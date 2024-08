A Èqualafesta di Germignaga arrivano i “Libri Parlanti” per un viaggio fra le storie di inclusione

(A cura del Tavolo per il Clima di Luino)

Vi è mai capitato di conoscere qualcuna/o e pensare “Non è antipatico/a come avevano detto”; oppure qualcuna/o che vi ha confessato “Mi aspettavo tu fossi arrogante, come ti avevano descritto/a, in realtà è piacevole chiacchierare con te”.

È naturale, il nostro cervello ha bisogno di stereotipi per semplificare la realtà con cui quotidianamente si ha a che fare, ma questo non vuol dire che dobbiamo accettarli e, ancor meno, trasformali in pregiudizi. Con il progetto dei “I Libri Parlanti raccontano”, nato dal Gruppo di Lavoro sull’Integrazione di Luino, si vuole offrire un’opportunità imperdibile proprio per abbattere stereotipi e pregiudizi.

Preparati a vivere un’esperienza unica e coinvolgente il 25 agosto ad Equalafesta 2024 al Boschetto di Germignaga, dove i Libri Parlanti prenderanno vita per raccontare storie straordinarie di migrazione, integrazione e inclusione.

Ma cosa sono i Libri Parlanti? Immagina di sfogliare un libro vivente, di ascoltare direttamente dalla voce dei protagonisti le vicende che li hanno portati da lontano fino a noi. I Libri Parlanti sono persone reali, ognuna con una storia unica da condividere, storie di viaggi, di accoglienza, di lavoro e di amicizie. Attraverso le loro narrazioni, potrai scoprire esperienze che altrimenti resterebbero nascoste, potrai dare un nome e un vissuto a quelle persone che facciamo diventare anonimamente “immigrati” senza volto, senza nome e senza storia.

Allo stand dei “I Libri Parlanti raccontano” ci saranno dei bibliotecari che ti proporranno le copertine dei Libri Parlanti, potrai scegliere quello che più ti incuriosisce e sederti ad ascoltare, lasciando che le parole ti trasportino; potrai anche fare domande su aspetti significativi della loro vita, ma potrebbero esserci pagine non ancora scritte.

Individualmente o in gruppo (massimo 3 persone) potrete ascoltare e interagire con ogni Libro Parlante per circa 30 minuti Gli orari di apertura di domenica 25 agosto sono la mattina dalle 11:00 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00.

Non perdere l’occasione di partecipare a questa straordinaria iniziativa. Vieni ad Equalafesta 2024 e scopri il valore dell’inclusione attraverso le voci dei Libri Parlanti. Imparerai a non giudicare il libro dalla copertina, ma ad ascoltare la sua storia.