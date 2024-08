A Gallarate è rimasta un’edicola per ogni quartiere

Nella giornata di giovedì il Minoli di Crenna ha finito di svuotare i locali dell’edicola sotto i portici della piazza a Crenna. Il punto vendita ha chiuso già a luglio ed è stato un piccolo momento di passaggio nella storia di questo segmento di commercio: Crenna era infatti l’unico portiere di Gallarate che era ancora dotato di due edicole, peraltro a poca distanza l’una dall’altra.

All’altro capo della strada centrale del quartiere, via Donatello, si trova infatti ancora l’edicola-cartoleria vicino alle scuole, nella piccola piazza Rismondo.

Le edicole a Gallarate

La chiusura dell’edicola in piazza a Crenna è l’ultima di una serie in città, la precedente era stata a inizio 2024 l’edicola di via Carlo Noè, l’unica della zona del centro verso la collina dei Ronchi.

Ciononostante, a Gallarate quasi tutti i quartieri hanno un punto di riferimento per i giornali

In centro città rimane l’edicola in piazza San Lorenzo, mentre è da tempo chiuso il chiosco di via Magenta, sempre ai margini del centro cittadino, ma direzione Samarate.

Nell’area pedonale da tempo non c’è un’edicola: i giornali si trovano ormai solo alla libreria Carù e al bar di piazzetta Ponti, come prodotti collaterali rispetto all’attività principale.

Ai Ronchi c’è la storica edicola nei palazzi di via Sciesa, nel tratto con più bar e servizi, un po’ il centro del quartiere.

Ad Arnate c’è il chiosco su strada di via Torino, a Cajello c’è un’edicola sulla via Varese, mentre un’edicola è attiva anche nel grande complesso delle Azalee (che sta tra Crenna e Cajello ma possiamo considerare quasi un quartiere a sé stante).

A Cedrate c’è il chiosco di piazza Timavo, mentre a Madonna in Campagna il punto vendita di fianco al santuario è accanto al santuario, associato a un bar.

A Cascinetta infine da sessant’anni c’è l’edicola in via Verbano, a fianco della chiesa. Abbiamo colto l’occasione per fare due chiacchiere con il proprietario:

La crisi delle edicole in Italia

La crisi progressiva delle edicole è ormai un fenomeno chiaro, figlio soprattutto di due fenomeni: la digitalizzazone dell’informazione ma anche della liberalizzazione, che ha moltiplicato i punti vendita alternativi, come i supermercati.

Anche se c’è stato un parziale revival durante i mesi di pandemia, quando vennero considerate servizi essenziali e si rivelarono preziose anche per altri prodotti (ad esempio per acquistare piccoli giochi per i bambini chiusi in casa), il confronto tra 2019 e 2023 segnala comunque una tendenza negativa: in quattro anni sono andati perduti 2667 punti vendita di giornali.

È un fenomeno che riguarda tutta Italia. La Lombardia è la Regione dove la crisi è stata maggiore, in termini assoluti, con la perdita di 430 edicole.

Curiosità: le uniche province in Italia a non perdere edicole nel quadriennio 2019-2023 sono Bolzano, Sondrio e Oristano. Nella provincia sarda il numero di edicole è rimasto uguale (51), mentre nelle due città del Nord addirittura il numero è aumentato di una unità (sono oggi 41 in entrambe le province).

In provincia di Varese in quattro anni -20%

Andando più nel dettaglio dei dati, la provincia di Varese in quattro anni ha perso 42 punti vendita, con una contrazione del 20,4%. È un dato in linea con molte province di medie dimensioni del Nord Italia.