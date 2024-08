A Sesto Calende attivato il progetto “centro per le famiglie”

Il Piano di Zona, di cui Sesto Calende è Comune capofila, ha avviato il progetto “Centro per le Famiglie”, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 389 del 19/06/2024.

Il progetto, finanziato con il contributo di Regione Lombardia, si propone di realizzare azioni e interventi diversificati e integrati con l’obiettivo di perseguire il benessere delle famiglie in un’ottica di prevenzione, di promozione e di accompagnamento della famiglia in tutto il suo ciclo di vita.

Il Centro per le Famiglie, operativo a partire da settembre 2024 presso la Casa di Comunità di Sesto Calende (Abbazia), fornirà consulenza psico-educativa ma anche aiuto concreto, e sarà un punto di riferimento stabile e affidabile per tutti coloro che necessitano di assistenza per accedere alle risorse e ai servizi del territorio per la disabilità e l’inclusione.

Per la Giunta Comunale si tratta di un progetto che favorisce una comunità più coesa e solidale, in cui ogni famiglia possa sentirsi supportata e valorizzata.