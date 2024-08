A Sesto Calende interruzione dell’energia elettrica il 16 agosto: l’elenco delle vie interessate

Il comune di Sesto Calende avvisa i cittadini che venerdì 16 agosto 2024, dalle ore 08:45 alle ore 14:00, verrà interrotta l’erogazione dell’energia elettrica per consentire lavori di manutenzione sugli impianti di e-distribuzione.

Le vie interessate dall’interruzione includono: Via Liutardo Dei Conti (civici da 1 a 3, 7, da 2 a 4, da 8 a 10), Via Lombardia (civici 1, da 5 a 7, SN, gas, TIM), Viale Rimembranze (civici da 1 a 3, SN), Via Scozzola (civici da 1 a 3, 5/A, 5/B), Via San Siro (civici da 3 a 5, 10, SN), Largo San Siro (civici 3, 1/B,

1/C, 2, 10), Via Ferrovie Dello Stato (civico SN), Via Monte Grappa (civico 9) e Via San Donato (civici 2, 6).

Durante i lavori, l’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, quindi si raccomanda di non commettere imprudenze e di evitare l’uso degli ascensori. Per ulteriori informazioni sui lavori programmati o sulle interruzioni del servizio, è possibile consultare il sito e-distribuzione.it.

«L’Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione».