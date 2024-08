Addio a Bruno Bartoli, il Babbo Natale della Pro loco di Somma Lombardo

Addio a Bruno Bartoli. Si è spento nella mattina di venerdì 16 agosto, dopo una lunga malattia, Bruno Bartoli. Uomo attivo nella Pro loco di Somma Lombardo.

In molti lo ricordano per il suo ruolo di Babbo Natale che ha svolto per molti anni, posizionato nelle casetta in piazza Vittorio Veneto, regalando ai più piccoli momenti di meraviglia. La Proloco lo ricorda proprio con il tradizionale abito rosso, barba e cappello (foto sotto) con questo messaggio: “Vogliamo ricordarti così! Il nostro vero Babbo Natale. Ciao Bruno, buon viaggio”.

Dopo la scomparsa di Giampaolo Grosso lo scorso ottobre, la Pro Loco perde un altro pezzo da novanta. Era nato il 1 aprile del 1946, inoltre qualche anno fa si era candidato come consigliere comunale con il centro destra. Lascia il fratello Tullio, anche lui impegnato nel sociale in quanto si presta nel trasporto di persone malate con “Auto Amica”.