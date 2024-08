Agro Ittica Lombarda in collaborazione con Randstad cerca personale

Sei una persona precisa e con una buona manualità? Cerchi un’opportunità di lavoro in ambito produttivo?

Randstad Italia SpA, filiale di Busto Arsizio, sta selezionando personale per Agro Ittica Lombarda Spa, leader mondiale operante nel settore ittico.

Le posizioni ricercate sono le seguenti:

ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE

ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL PESCE

In base al tuo profilo, verrai inserito nei reparti di confezionamento e lavorazione del pesce. Le tue attività principali saranno:

Confezionamento alimentare : pesatura, controllo qualità, confezionamento dei prodotti ittici, sia manualmente che mediante macchine semiautomatiche, ed etichettamento dei prodotti confezionati.

: pesatura, controllo qualità, confezionamento dei prodotti ittici, sia manualmente che mediante macchine semiautomatiche, ed etichettamento dei prodotti confezionati. Lavorazione del pesce: pulizia del pesce, sia manualmente che mediante l’uso di macchine semiautomatiche, filettatura, preparazione e salatura del pesce.

Stiamo cercando candidati che possiedano i seguenti requisiti:

capacità di lavorare in team;

precisione e attenzione ai dettagli;

buona resistenza al freddo, in quanto l’azienda opera in un ambiente a basse temperature;

disponibilità a lavorare su turni.

Si offre contratto a tempo determinato con retribuzione e inquadramento commisurati all’esperienza del candidato.

L’orario di lavoro previsto sarà full-time dal lunedì al venerdì su due turni, con richiesta di straordinario al sabato.

Luogo di lavoro: Busto Arsizio.

Per candidarsi è possibile mandare una mail a busto@randstad.it , cliccare qui oppure recarsi in filiale Randstad in via Dante Alighieri 12, Busto Arsizio.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l’informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).