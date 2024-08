Al Campo dei Fiori la Messa per i Caduti “senza croce” con gli alpini di Varese

Ogni anno il 15 agosto, solennità dell’Assunta, gli alpini e gli artiglieri da montagna dell’Associazione Nazionale Alpini della Sezione di Varese si danno appuntamento attorno all’altare delle Tre Croci, che sorge poco distante dal dismesso hotel del Campo dei Fiori. Ogni anno, infatti, la Sezione A.N.A. di Varese promuove la celebrazione della Santa Messa in suffragio e memoria dei Caduti “senza croce”, ovvero di quei fratelli morti o dispersi nelle guerre e che non hanno ricevuto nemmeno una sepoltura.

Si rinnova perciò l’appuntamento alle ore 11 con le autorità civili e militari del territorio, con uno spazio di preghiera e riflessione ricavato in parallelo al programma della Festa della Montagna organizzata dal Gruppo Alpini di Varese.

La celebrazione della S. Messa avviene ogni anno il mattino del 15 di agosto, sull’altare delle Tre Croci al Campo dei Fiori, con la partecipazione di tutte le Autorità civili e militari del territorio. La cerimonia ha inizio con la salita lungo la Via Sacra che ricorda i Caduti di tutte le specialità delle nostre Forze Armate. Questo percorso, così come il rifacimento dell’altare e delle croci fu voluto dal Cappellano alpino Monsignor Tarcisio Pigionatti. Proprio lo scorso 23 maggio, la Sezione A.N.A. di Varese, in stretta collaborazione con il Gruppo Alpini di Varese ed insieme ai 76 Gruppi Alpini che la compongono, ha celebrato il 50° anniversario dell’inaugurazione di questo luogo unico e profondamente significativo.

Per sottolineare ulteriormente il valore di questo anniversario, la Messa sarà celebrata dal Vicario Episcopale Don Franco Gallivanone. Inoltre, grazie all’opera dei volontari di Protezione Civile della Sezione A.N.A. di Varese specializzati nella salvaguardia e recupero delle opere d’arte, la Sezione ha effettuato il restauro della lapide che lungo la Via Sacra ricorda Mons. Tarcisio Pigionatti. Il disvelamento della lapide restaurata avverrà il 15 agosto nel corso della cerimonia.

Come ricorda il Presidente della Sezione A.N.A. di Varese, Franco Montalto: «La memoria di chi ha donato la vita per la Patria e il ricordo dell’amato Mons. Pigionatti, si uniscono nelle celebrazioni del 15 agosto. La famiglia alpina sale al Campo dei Fiori per ricordare ma soprattutto per pregare e chiedere il dono della pace, bene assoluto che i nostri Reduci, segnati dall’orrore della guerra, ci hanno insegnato ad amare e desiderare sopra ogni altra cosa».