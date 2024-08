Al Comi Luino un nuovo polo per la cura delle demenze

La Fondazione Mons. Comi di Luino è orgogliosa di annunciare l’evento “Alzheimer: un nuovo sguardo su terapie ed assistenza”: una giornata di approfondimento sulle terapie non farmacologiche e l’inaugurazione del nuovo Polo per la Cura delle Demenze, che si terrà il prossimo 21 settembre 2024.

Questo evento, accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie, rappresenta un’importante opportunità per riflettere sulle più recenti metodologie di assistenza ai pazienti affetti da demenza ed Alzheimer. La mattinata, dalle 9.00 alle 13.00, sarà dedicata a un convegno presso l‘Agenzia Formativa di Luino, dove verranno condivise significative testimonianze da parte di esperti del settore.

GLI INTERVENTI

– Ristrutturazione con terapie non farmacologiche a cura di Gian Paolo Bucchioni di

Generale Arredamenti Srl

– Cosa pensa un Alzheimer? a cura di Fausto Turci, Direttore Generale di Fondazione

Mons. Comi

– I benefici della Pet Therapy a cura di Margherita Parolin, educatrice ed Eleonora Colaleo,

psicologa

– Il ponte sonoro a cura di Isabella Basile, musicoterapeuta

Modera Matteo Inzaghi di Rete55. Seguirà un Business Lunch su prenotazione.

Durante il pomeriggio dalle ore 15.00, invece, presso la Struttura Protetta in Fondazione Mons. Comi, sarà possibile visitare il nuovo Nucleo Alzheimer e alle ore 16.30 si terrà l’intitolazione del Polo per la Cura delle Demenze.

I dipendenti e i volontari della Fondazione sono stati coinvolti nella scelta della denominazione che prenderà il centro. Le scelte, individuate dal Consiglio d’Amministrazione, sono state:

– Centro “Karol Wojtyla” – Polo per la Cura delle Demenze

– Centro “Cuore e Cura” – Polo per la Cura delle Demenze

– Polo per la Cura delle Demenze del Verbano

L’intitolazione sarà una sorpresa per tutti non essendo ancora stato svelato il nome più votato. Nel giardino Alzheimer, inoltre, il Circo Macaggi animerà il pomeriggio, mentre all’interno, in uno spazio dedicato, sarà possibile apprezzare la mostra “L’arte che cura” di Ivana Dellea.

L’evento mira a promuovere un approccio innovativo e integrato per la cura dei pazienti con demenza, attraverso l’adozione più consapevole di terapie non farmacologiche. La Fondazione Mons. Comi intende presentare il nuovo Nucleo Alzheimer, un ambiente protesico progettato per migliorare la qualità della vita dei residenti, rispondendo alle loro esigenze specifiche e offrendo un supporto continuo alle famiglie.

La Direzione scientifica dell’evento è affidata a Fausto Turci, mentre la segreteria didattica e l’organizzazione a Raffaella Vicentini e Pierfrancesco Buchi. La giornata è patrocinata da UNEBA, Comune di Luino e Comunità Montana Valli del Verbano. «Non perdete questa occasione per approfondire le nuove prospettive nella cura delle demenze e partecipare all’inaugurazione di una struttura innovativa dedicata ai pazienti Alzheimer. Vi aspettiamo numerosi!» concludono dal Comi.