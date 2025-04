“Aggiungi un pasto a tavola”: la nuova versione della cena solidale a Varese è ispirata all’esempio di Papa Francesco

Una serata di solidarietà e comunità, seguendo l’insegnamento di Papa Francesco. Sabato 3 maggio alle 20, nella nuova ed originale cornice della Chiesa della Brunella a Varese, si terrà l’edizione 2025 della cena solidale “Aggiungi un pasto a tavola“, un evento promosso ormai da anni da Varese Solidale per sostenere chi vive in situazioni di fragilità.

«L’iniziativa di quest’anno si ispira all’esperienza romana promossa dal Pontefice: uno degli esempi più evidenti è quello della Comunità di Sant’Egidio, che promuove una analoga cena da anni nella Chiesa di santa Maria in Trastevere – spiega don Matteo Rivolta, responsabile della Caritas di Varese – Le chiese sono diventate non solo luoghi di culto, ma spazi aperti all’incontro, alla condivisione e all’accoglienza. E anche a Varese si vuole promuovere una comunità inclusiva, in cui il sostegno reciproco e la vicinanza siano i pilastri di una società più unita ed attenta ai più fragili».

Inoltre, la chiesa di sant’Antonio alla Brunella «È stata una scelta spontanea e promossa dalla chiesa varesina: siamo vicini ad un luogo simbolo del sostegno alimentare e dell’incontro con gli ultimi a Varese, ed è una chiesa francescana, con quello che questo comporta». Una sottolineatura che risponde anche alle perplessità di qualcuno: «Cenare in una chiesa non è affatto una mancanza di rispetto: il Vangelo ha bisogno di essere incarnato, soprattutto per gli ultimi e i poveri».

La nuova versione della cena solidale, se ha cambiato sede della cena, non cambierà però la destinazione del ricavato della serata, che sarà interamente devoluto a quattro realtà fondamentali del territorio per sfamare i poveri: Nonsolopane, Croce Rossa Italiana, Pane di Sant’Antonio e Farsi Prossimo. «Queste associazioni operano ogni giorno a fianco delle persone in difficoltà, offrendo loro supporto concreto, pasti caldi, accoglienza e una prospettiva di speranza».

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito https://aggiungiunpastoatavola2025.eventbrite.it.