Incendio nella notte a Gallarate, due camper completamente bruciati

Incendio nella notte a Gallarate, in via Olona, nei pressi di un capannone artigianale, una falegnameria nella vecchia zona industriale nel quartiere di Sciarè.

Galleria fotografica Incendio nella notte a Gallarate, due mezzi completamente bruciati 4 di 5

Due camper parcheggiati all’esterno sono andati a fuoco intorno alle 2.30 di mercoledì 30 aprile.

Sul posto sono arrivate un’autopompa e un’autobotte dei vigili del fuoco di Busto Arsizio, cui si è aggiunta poi una seconda autopompa dal distaccamento di Somma Lombardo.

Non ci sono feriti e l’area è stata messa in sicurezza.

I mezzi sono completamente bruciati, ma le fiamme hanno provocato danni – seppur non gravi – anche all’edificio della falegnameria: i vetri del capannone sono “esplosi” e il fumo ha annerito la facciata e le zone interne vicino alla fascia vetrata.

Ancora al vaglio le cause dell’incendio.