Varese Pride 2025, Civici e Democratici polemici dopo la mancata discussione del patrocinio della Provincia

Il Gruppo Civici e Democratici della Provincia di Varese commenta con disappunto la mancata discussione della mozione di sostegno alla concessione del patrocinio al Varese Pride 2025. La proposta, che era stata inserita all’ordine del giorno del Consiglio provinciale, intendeva sollecitare un impegno chiaro e pubblico a favore della manifestazione promossa da Arcigay Varese, volto a tutelare e valorizzare le diversità e l’inclusione sociale.

«La mozione non è però arrivata in aula – si legge in una nota – A determinarne il ritiro è stata la richiesta avanzata dal gruppo Fratelli d’Italia, sostenuta dalla Lega e con l’astensione del Presidente della Provincia e della sua lista. Una scelta che i Civici e Democratici definiscono «un grave errore» e «un’occasione persa» per affermare il sostegno dell’ente provinciale a una parte della cittadinanza che rivendica diritti e rispetto».

Il Gruppo, nella nota diffusa al termine della seduta, ha ribadito il proprio impegno a favore delle iniziative che promuovono la tutela dei diritti e l’accoglienza delle diversità, senza compromessi: «Continueremo a sostenere ogni iniziativa che va in questa direzione senza se e senza ma».

Dura anche la reazione della Segreteria provinciale del Partito Democratico, che ha stigmatizzato la scelta di non affrontare la discussione in aula e ha criticato l’astensione degli alleati di maggioranza: «Non comprendiamo il senso della mancata discussione. Sappiamo che il tema Pride può dividere, ma non temiamo il confronto. I diritti civili, per noi, non sono negoziabili».