Verso il no della Provincia al patrocinio al Varese Pride

Nessuna decisione formale ma un orientamento chiaro: la Provincia di Varese non concederà il patrocinio al Varese Pride 2025. È quanto emerge dalla seduta di mercoledì 30 aprile del Consiglio Provinciale, convocato in modalità remota, durante la quale si è discusso del patrocinio all’evento in programma nei prossimi mesi.

Al momento dell’arrivo al quarto punto all’ordine del giorno, relativo proprio al patrocinio, è stato Marco Colombo, capogruppo di Fratelli d’Italia, a chiedere il ritiro del punto, appellandosi all’articolo 45 del regolamento dell’ente, che consente di ritirare mozioni su argomenti non rientranti tra le competenze dirette dell’amministrazione provinciale.

A quel punto si è passati alla votazione della proposta e con 6 voti favorevoli, 6 astensioni e 5 contrari, la mozione è stata ritirata.

La decisione ora è nelle mani del presidente Marco Magrini, che ha anticipato la sua posizione: non sarà favorevole alla concessione del patrocinio. In aula ha dichiarato:«Sono a favore di ogni diritto sociale dei più deboli, sono disponibile a organizzare qualsiasi tipo di evento, perché parlare dei problemi aiuta a superarli. Sarebbe bello e opportuno parlarne in altre sedi come la scuola per aiutare le famiglie ad affrontare il tema».