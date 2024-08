Alla cassa del super con la pistola, un arresto per rapina a mano armata a Milano

Short, camicia bianca e «carrello», ma non per fare la spesa poiché il carrello in questione è quello della 9 millimetri, parte della pistola impiegata per armarla, oggetto che un uomo ha puntato qualche giorno fa alla cassa di un supermercato a Milano (nella foto, lo scatto ratto dalle telecamere di video sorveglianza). Per quei fatti la polizia lo ha trovato e arrestato.

Si tratta di un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino brasiliano di 47 anni, con precedenti penali e di polizia, ritenuto responsabile di rapina aggravata compiuta il 24 luglio presso un esercizio commerciale di Piazza Piola.

I poliziotti della Questura di Milano, nel pomeriggio di mercoledì scorso 24 luglio, sono intervenuti presso un negozio di surgelati in Piazza Piola angolo via Pacini a seguito di una rapina a mano armata poco prima consumata.

Nella circostanza, l’autore, entrato nel negozio, ha estratto una pistola dalla sua borsa a tracolla che indossava, si è fatto consegnare dalla dipendente dell’esercizio commerciale 200 euro contenute nella cassa per poi intimargli di consegnare anche il fondo cassa. Seguendo la commessa in un punto diverso del negozio, il rapinatore si è fatto consegnare altri 200 euro per poi scappare.

Dopo l’acquisizione e la visione dei filmati del sistema di videosorveglianza, i “falchi” della Squadra Mobile, giovedì pomeriggio 1 agosto, a seguito di un controllo, hanno riconosciuto e individuato un uomo seduto ad un tavolo intento a consumare del cibo in un fast-food di viale Rubicone il quale corrispondeva alle descrizioni e ai tratti somatici del rapinatore, trovandolo in possesso anche della stessa tracolla usata durante la rapina. Accompagnato in questura per i rilevi, è stato poi condotto presso il carcere di San Vittore.