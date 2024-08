All’Ospedale di Gallarate è attivo il centro tamponi

Attivo, presso il Presidio Ospedaliero di Gallarate, il Centro Tamponi, cui i cittadini possono accedere senza appuntamento il martedì e il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 15.30. Il centro è stato collocato nel Padiglione Riabilitazione, situato a sinistra della portineria, con ingresso in fondo al cortile (scalinata di accesso di fianco al Pronto Soccorso). Coloro che necessitano di usufruire del servizio, dovranno recarsi al Centro Tamponi seguendo alcune semplici indicazioni: essere muniti di prescrizione del proprio Medico di Medicina Generale (o specialista di fiducia) riportante la tipologia del tampone richiesto, indossare dispositivo di protezione individuale (mascherina), presentarsi da soli (fatta eccezione per i minorenni e le persone diversamente abili e non autosufficienti).

Nel caso di utenti disabili, ci si può rivolgere al personale della portineria per accedere al centro tramite la rampa di accesso riservata ai diversamente abili. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0331 751449 (attivo nelle giornate di apertura del Centro Tamponi – martedì e venerdì dalle 14.30 alle 15.30), oppure inviare una mail all’indirizzo centro.tamponi@asst-valleolona.it