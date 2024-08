Anziano trovato senza vita nel Naviglio a Magenta

Il corpo di un uomo di circa 70 anni è stato ritrovato senza vita nelle acque del Naviglio, in via Fratelli Pellegatta 91 a Magenta. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di venerdì 2 agosto, e immediatamente è stato dichiarato il Codice Rosso, segnalando la gravità della situazione.

Al momento non sono chiare le tempistiche e la dinamica della sommersione. La segnalazione iniziale non ha fornito dettagli su come o perché l’uomo sia finito nell’acqua, e le autorità stanno lavorando per ricostruire gli ultimi momenti prima della tragedia.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i servizi di emergenza, compresa un’automedica, un’ambulanza e squadre dei Vigili del Fuoco oltre alle Forze dell’Ordine. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato ritrovato già privo di vita.