Passo falso per la Castellanzese a Magenta: i gialloblù vincono 1-0

La Castellanzese è uscita sconfitta dalla partita odierna disputata in casa del Magenta.

(foto d’archivio)

La formazione di casa è riuscita a indirizzare il risultato dalla propria parte già alla fine del primo tempo, grazie a un rigore trasformato da Gatelli. Nel secondo tempo nonostante diversi tentativi i neroverdi non sono riusciti a raddrizzare la situazione. Per le aquile questo risultato ha rappresentato una vera e propria boccata di ossigeno, perché ha permesso loro di ritrovare il successo che mancava da più di un mese. La Castellanzese invece con questo risultato rimane a metà classifica a quota 14 punti insieme a Ciliverghe e Breno.

Fischio d’inizio

Il Magenta inizia con un 4-2-3-1 che prevede Salvato tra i pali. In difesa ci sono Baldaro, Martinez, Gatelli e Capaldo. In mezzo al campo agiscono Lavigna e Raso. A sostegno di Taffner ci sono Coulibaly, Capano e Mascheroni.

Mister Corrado Cotta risponde con il classico 3-5-2 con Poli a difesa della porta, al posto di Mangano. Il terzetto arretrato è composto da Beretta, Robbiati e Bernardi. In mezzo Lacchini è affiancato da Di Coste e Castelletto. Sulle corsie laterali corrono Boccadamo e Fall. In avanti la coppia è composta da Chessa e Padovan. Arbitra l’incontro il signor Pierludovico Arnese di Teramo insieme agli assistenti Matteo Manni di Frosinone e Mattia Salviato di Castelfranco Veneto.

PRIMO TEMPO

La Castellanzese parte bene e si affaccia in avanti con Fall, il quale è bravo a sfruttare un cross di Boccadamo e l’intervento a vuoto del difensore Martinez, e dall’interno dell’area di rigore lascia partire un tiro che sfila non lontano dal secondo palo della porta difesa da Salvato. All’11mo minuto i padroni di casa rispondono con una rovesciata di Coulibaly che termina sul fondo. I neroverdi si rendono pericolosi poi con tre occasioni in pochi minuti: prima con una punizione di Padovan, poi con un altro calcio da fermo di Chessa, bloccato dal portiere, e infine sugli sviluppi di un contropiede gestito da Boccadamo e Padovan, con quest’ultimo che arriva al tiro con il pallone che non inquadra lo specchio della porta. Nel finale della prima frazione Mascheroni mette in difficoltà Beretta con una bella ripartenza e viene steso in area conquistando un calcio di rigore per il Magenta. Dal dischetto va Gatelli che non sbaglia e le squadre vanno al riposo sul punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa.

SECONDO TEMPO

Al rientro dagli spogliatoi il Magenta va vicino al raddoppio con il solito Mascheroni che è protagonista di un bel tiro al volo da fuori area che costringe Poli a compiere un miracolo. Il portiere della Castellanzese non si lascia sorprendere neanche da una conclusione di Bingo e dopo aver bloccato la sfera rilancia i suoi in campo aperto con Lacchini che arriva alla conclusione nell’area gialloblù, ma il tiro viene respinto dalla retroguardia milanese. Nel finale la squadra di Mister Corrado Cotta sfiora al pari con Colombo, che tenta la girata, ma Salvato non si fa trovare impreparato e mantiene la porta inviolata. La partita termina con la vittoria delle aquile per 1-0.

COTTA: “PARTITA SBLOCCATA UN NOSTRO ERRORE GROSSOLANO”

Mister Corrado Cotta ha commentato così a fine gara: «Questa è stata una partita che si è sbloccata su un errore grossolano nostro; l’azione è nata da una palla inattiva a nostro favore, dove l’oro sono ripartiti, hanno messo in squilibrio Beretta e da lì è venuto fuori il rigore dell’1-0. In quel momento la partita era in equilibrio. Loro tentavano le ripartenze e noi abbiamo avuto qualche occasione con Fall e Padovan. Nel calcio chi sbaglia di meno vince, è inconcepibile che si prendano ripartenze su palle impossesso giocandola corta, quando si poteva andare per il lungo. Quando c’è densità in mezzo al campo e si va giocare il pallone in mezzo alle linee è un errore».

TABELLINO