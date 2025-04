Walter Girardi entra nell’Assemblea del Parco del Ticino

Walter Girardi, consulente ambientale e guida naturalistica, entra nell’Assemblea della Comunità del Parco del Ticino come rappresentante delle associazioni del territorio del Parco che tutela – dal Lago Maggiore alla confluenza con il Po – la valle del “fiume azzurro”

Girardi è anche membro dell’associazione Viva Via Gaggio, iscritta all’albo delle realtà riconosciute dal Parco, nata contro il progetto della terza pusta di Malpensa e divenuta un importante soggetto di iniziative di conoscenza dell’ambiente della brughiera.

Girardi assumerà il ruolo che per anni ha ricoperto Claudio Spreafico. Il debutto avverrà in occasione dell’Assemblea del 17 aprile prossimo convocata alla sala “Beltrami” in Villa Castiglioni, sede del Parco del Ticino.

«Sono contento per questa nomina che mi responsabilizza ulteriormente. Personalmente cercherò di lavorare e collaborare con la Comunità del Parco e con l’Ente Parco al di là della presenza fisica in Assemblea, proprio perché la crisi socio-climatica e ambientale che stiamo vivendo chiede ad ognuno di fare la propria parte» ha commentato Girardi.

“Volevamo come Associazione ringraziare Claudio Spreafico – scrivono quelli di via Gaggio – che per due mandati ha ricoperto questo incarico con tanta passione e nel contempo augurare buon lavoro ‘al nostro Walter’ per questo incarico, sicuri che ci metterà lo stesso impegno e passione.

“Consideriamo questa nomina un valore aggiunto anche per la nostra realtà, che da poco ha festeggiato il 15° anno di attività a difesa della Brughiera e della Strada del Gaggio”.