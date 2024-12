L’ultima del 2024 è da dimenticare per la Varesina: il Magenta vince 3-1.

La Varesina ha chiuso nel peggiore dei modi il girone di andata e il 2024, perché sul campo del Magenta è arrivata una pesante sconfitta per 3-1. Nel primo tempo ci sono state molte occasioni sia da una parte che dall’altra, ma poco prima dell’intervallo Grandinetti ha portato in vantaggio la formazione di casa con una splendida conclusione che si è insaccata sotto al sette. Nel secondo tempo la Varesina ha provato in tutti i modi a rimettere in piedi la gara, non riuscendo tuttavia ad impensierire seriamente la retroguardia gialloblù. La squadra di mister Alessandro Lorenzi ha saputo approfittare degli spazi lasciati dalle Fenici sbilanciate in avanti e a dieci minuti dal termine Mascheroni ha premiato l’inserimento di La Vigna, il quale ha trafitto Chironi siglando il 2-0. Nel finale la Varesina è ritornata in partita grazie ad un autogol di Gatelli. La partita è stata chiusa al terzo di recupero quando Bossi ha insaccato il gol del definitivo 3-1. Per il Magenta questa è stata una vittoria dal peso specifico elevatissimo perché i milanesi sono saliti a 22 punti a +3 sulla zona playout. La Varesina invece con questo passo falso è scivolata a -5 dall’Ospitaletto, che sabato ha fatto il suo vincendo di misura a Crema. Le Fenici chiudono il girone di andata al terzo posto a quota 36 con due punti di svantaggio sulla seconda piazza occupata dal Desenzano, che è stato fermato sull’1-1 a Castellanza.

Fischio d’inizio

Il Magenta inizia con il 4-3-2-1 con in porta Salvato, in difesa Decio, Martinez, Gatelli e Brogni. In mezzo Lo Monaco, La Vigna e Grandinetti. Alle spalle di Mascheroni e Valmori c’è Mazzarani. La Varesina risponde con un 4-2-3-1 che prevede Chironi tra i pali, Bobbo, Pirola, Cosentino e Giorgi a comporre il quartetto difensivo, Guidetti e Gianola in mediana. A sostegno di bomber Bertoli giocano Sali, Mauri e Gasparri. Il direttore di gara è il signor Marco Stanzani di Bologna coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Palma e Ben Marga Alaiddine anch’essi di Bologna.

Primo tempo

La prima grande occasione della partita è per il Magenta con Mascheroni che fa una grande azione personale e poi scarica verso il centro dell’area, dove arriva Valmora che calcia di prima con l’esterno del piede destro e il pallone esce di poco. Al 12’ i padroni di casa vanno ancora vicini al vantaggio con Decio che dalla fascia destra mette in mezzo per Mascheroni e quest’ultimo di controbalzo calcia, mandando la sfera alta di poco sopra alla traversa. Tre minuti più tardi Bertoli scatta sul filo del fuorigioco e arriva a calciare, ma Salvato è bravo a sbarrargli la strada. L’estremo difensore gialloblù è strepitoso anche al 16’ con una grandissima parata su un colpo di testa di Cosentino, impedendo così alla Varesina di andare in vantaggio. Al 31’ Guidetti commette un errore in fase di impostazione e Mazzarani conquista palla sulla trequarti e calcia subito con il pallone che esce di pochissimo. Dall’altra parte anche le Fenici si rendono pericolose con Bertoli che fa da sponda per Mauri che da posizione centrale calcia alto. Al 44’ il Magenta passa in vantaggio grazie ad un bel gol di Serafino Grandinetti: il 6 del Magenta ha raccolto un pallone respinto al limite dell’area sugli sviluppi di un calcio di punizione e ha lasciato partire un bellissimo tiro che si è spento sotto l’incrocio dei pali. Il primo tempo si chiude dunque con i padroni di casa in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

La Varesina inizia la ripresa in maniera molto aggressiva per cercare di riportare il risultato in parità e conquista un paio di calci d’angolo nei primi minuti di ripresa e prova più volte a mettere dei palloni in mezzo, ma senza creare particolari problemi alla retroguardia milanese. Al 17’ Mauri tenta la conclusione dopo uno schema da calcio di punizione, ma la sua conclusione viene deviata da un difensore avversario. Successivamente è Gianola a concludere, senza però inquadrare il bersaglio. Al 19’ il Magenta va ad un passo dal raddoppio con Lo Monaco che verticalizza per Grandinetti, il quale calcia con un rasoterra che esce di pochissimo alla sinistra di Chironi. Al 35’ Mascheroni imbuca per La Vigna che brucia sulla corsa i difensori della Varesina e con il destro batte Chironi e fa 2-0 in favore del Magenta. Successivamente per la Varesina ci prova Guri con un colpo di testa, ma il pallone viene bloccato facilmente da Salvato. Al 42’ la Varesina accorcia le distanze grazie ad un clamoroso autogol di Gatelli, che ha colpito maldestramente di testa un pallone proveniente dalla sinistra beffando il suo portiere. Al 3’ dei 6 minuti di recupero il Magenta ha trovato il gol del 3-1 grazie alla rete siglata da Bossi: il numero 13 del Magenta una volta giunto in area prima fa una sterzata, mandando al bar i difensori ospiti e poi batte a rete senza lasciare scampo a Chironi. Al termine del recupero la partita si chiude con una meritata vittoria per il Magenta per 3-1.