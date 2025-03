Michael McDermott in concerto a Magenta: unica data europea con una band d’eccezione

Sabato 12 aprile 2025 nella tensostruttura in piazza mercato a Magenta si svolgerà l’unica data europea full band del tour di Michael Mcdermott, solo per questa data Michael sarà accompagnato da una band d’eccezione composta da Alex Gariazzo (fabio Treves blues band) alle chitarre, Michele Guaglio al basso, Riccardo Maccabruni alle tastiere e Matteo Fattima alla batteria.

L’inizio del concerto è previsto per le 19.30 e l’ingresso di 15 euro sarà totalmente devoluto ad Aicit magenta www.aicitmagenta.it nota associazione del paese che aiuta i malati di tumore trasportando ogni giorno da oltre 30 anni i pazienti dall’ospedale di Magenta verso l’ospedale San Raffaele oltre a diverse importanti donazioni di apparecchiature mediche per l’ospedale di Magenta il tutto presieduto dal presidente dottor Daniele Bolzonella.

Durante l’evento sarà disponibile anche un servizio di ristorazione, per info e prenotazione biglietti scrivere a fabio@fmoffice.it

Michael Mcdermott:

Michael Mcdermott ha ricevuto nell’ottobre 2022 il prestigioso premio Tenco alla carriera.Un riconoscimento prestigioso, che lo colloca meritatamente nell’olimpo dei cantatutori insieme a TomWaits,Joni Mitchell,Leonard Cohen, Willie deVille, Caetano Veloso e Fabrizio de Andre.

Michael torna in Italia per presentare un nuovo sorprendente album “Lighthouse on the shore” 20 nuove canzoni raccolte in un doppio cd che confermano l’altissimo momento creativo del rocker di Chicago.

Per Michael McDermott basterebbero le parole che il grande scrittore Stephen King ha speso al suo riguardo: “Michael McDermott mi ha ridato lo stesso entusiasmo verso la musica che avevo quando ascoltavo Springsteen o Van Morrison”.