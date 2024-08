Aperti per tutto il mese di agosto i Musei civici di Castiglione Olona

Durante il mese di agosto, i Musei Civici di Castiglione Olona (Palazzo Branda Castiglioni e [MAP] Museo di Arte Plastica) saranno regolarmente aperti e visitabili:

da martedì a sabato con orario 9.00-12.00 e 15.00-18.00

domenica 4 agosto e giovedì 15 agosto con orario 10.30-12.30 e 15.00-18.00

il lunedì osserveranno il consueto turno di chiusura.

Il biglietto d’ingresso valido per entrambi i musei costa 3 euro (intero), 2 euro (ridotto per ragazzi dai 6 ai 18 anni, e per ragazzi dai 19 ai 25 anni con tessera universitaria, per gruppi di oltre 20 persone). L’ingresso è gratuito per i residenti a Castiglione Olona, per bambini sotto i 6 anni, disabili con un accompagnatore.

Ad eccezione della domenica, per visitare il Museo di Arte Plastica rivolgersi al personale di Palazzo Branda Castiglioni.