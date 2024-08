Approvati in consiglio provinciale l’assestamento di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2024

Il consiglio provinciale di Varese ha approvato l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari per l’esercizio 2024.

Ogni anno, entro il 31 luglio, l’Ente verifica tutte le voci di entrata e di uscita per garantire il pareggio di bilancio. Questo processo, disciplinato dal Testo Unico Enti locali, include il controllo del fondo di riserva e del fondo di cassa.

Per la Provincia di Varese, le verifiche effettuate sull’andamento generale delle entrate e delle spese, alla data attuale, non hanno evidenziato particolari criticità. Il Settore Finanze e Bilancio ha provveduto a adeguare i principali fondi iscritti a bilancio, come il fondo crediti dubbia esigibilità, sia per la parte di competenza sia per la parte accantonata al risultato di amministrazione 2023, sia il fondo per rischi, a fronte di quanto segnalato dal Settore Avvocatura.

Anche il fondo di riserva e il fondo cassa sono stati aggiornati. L’Ente ha registrato maggiori entrate grazie a un accordo di collaborazione con Regione Lombardia per le attività connesse alla riattivazione dell’impianto di prelievo ipolimnico, previste dal programma d’azione dell’AQST “Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese”, e una convenzione per la gestione dei servizi per il Lavoro e delle Politiche attive del Lavoro.

Tra le spese maggiori si segnala l’aumento dei controlli e delle ispezioni sugli impianti termici, come previsto dalla Legge Regionale. L’Ente ha assicurato il mantenimento degli equilibri finanziari anche per gli anni 2025 e 2026. La salvaguardia degli equilibri di bilancio ha ricevuto parere favorevole dal revisore dei conti. Al momento della votazione, il Consiglio ha votato con 9 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto, con immediata eseguibilità.