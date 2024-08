Approvato l’ordine del giorno su Macugnaga: il Governo si impegna a rispondere ai danni del maltempo

La Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a rispondere alle conseguenze devastanti del maltempo che ha colpito Macugnaga il 29 giugno 2024. L’ordine del giorno, a firma del deputato varesino Stefano Candiani, richiede al governo di dichiarare lo stato di emergenza e di valutare misure di sostegno economico e fiscale per le imprese turistiche e la comunità locale colpite dagli eventi.

Il violento nubifragio che ha interessato la regione ha causato notevoli danni: esondazioni, distruzioni di strade, e interruzioni dei servizi essenziali come acqua potabile, luce e gas. In particolare, l’ordine del giorno sottolinea la grave situazione in cui si trovano le infrastrutture turistiche e commerciali, essenziali per l’economia della zona.

Il documento approvato chiede al governo di adottare tutte le misure necessarie per destinare risorse economiche e agevolazioni fiscali a sostegno delle imprese e dei cittadini di Macugnaga, nonché di destinare le risorse finanziarie necessarie per il ripristino dei luoghi e per la prevenzione del rischio idrogeologico.

Questa mossa legislativa arriva in un momento cruciale, poiché la stagione turistica estiva è stata annullata a causa dell’alluvione, mettendo in ginocchio l’indotto locale. La risposta del governo, a seguito dell’ordine del giorno, sarà determinante per la ripresa di Macugnaga e per il sostegno continuo alla comunità colpita.