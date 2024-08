“Auto in panne in Svizzera: polizia e treni che vanno di notte ti cambiano la vita”

La storia di un contrattempo risolto che si trasforma nella presa d’atto di un sistema che funziona. La racconta Mauro Sabbadini sui suoi profili social. Sabbadini è al secondo mandato da presidente dell’Arci Varese-Ticino Olona. Grande conoscitore e appassionato di cinema, come ogni anno è andato al Locarno Film Festival per assistere ad alcune proiezioni, ma sabato notte (10 agosto) la sua auto ha avuto un problema e…ecco come è andata a finire:

Sabato notte ho postato una foto dalla stazione di Bellinzona con la didascalia “contrattempi”.

Ora, superati i contrattempi, racconto cos’era successo.

Eravamo con Marta in piazza grande a Locarno a vedere Mexico 86, un film franco belga in lingua spagnola su una vicenda umana inserita nella storia delle dittature sud americane .

Finito il film partiamo per tornare a casa chiacchierando di quello e degli altri visti nel pomeriggio.

Circa dieci km dopo Locarno si sente un botto e il pedale della frizione si affloscia, restiamo fermi in un brutto punto a lato della cantonale verso Quartino.

Momenti di panico: come spostiamo l’auto? Come torniamo a casa? Ma poi come la ripariamo? Telefoniamo all’assicurazione, ma il percorso per avere un carro attrezzi sembra lungo e costoso, anche perché porterebbe l’auto in officina in Svizzera e quindi poi si tratterebbe di capire come farla rientrare e quanto pagare per lo stazionamento.

Però mentre sentiamo i vari numeri della società di assicurazione arriva la polizia cantonale. E qui le cose cominciano a cambiare: capita la situazione i due poliziotti decidono che possono trainare la macchina fino a un parcheggio sicuro.

Tirano fuori il cavo, la capa si mette alla guida della nostra auto e il brigadiere ci traina con la BMW della polizia.

Parcheggiati nelle strisce bianche a Quartino ci assicurano che l’auto può stare lì e ci accompagnano in stazione a Cadenazzo.

A Cadenazzo siamo pronti a una lunga attesa ma, invece, un treno locale per Bellinzona passa anche alle 2.05. E poi da Bellinzona bisogna aspettare solo fin poco dopo le tre per salire su un altro Tilo pieno di ragazzi che tornano dal sabato sera a Lugano.

Arriviamo poi a casa poco prima delle 5, che però è un orario che sarebbe stato impensabile in Italia.

Lunedì, con una spesa abbastanza contenuta, ci hanno recuperato la macchina col carro attrezzi e, dopo un passaggio rapidissimo in dogana, la porta dal nostro meccanico.

Insomma: la sfiga di rompere la frizione di notte e lontano da casa c’è tutta. E adesso speriamo che la riparazione non costi troppo.

Però: qualsiasi cosa pensiate della Svizzera, va riconosciuto che una polizia così e una ferrovia che va di notte, tante volte, ti cambiano la vita