Bimbo di tre anni privo di sensi in piscina a Monteceneri. Interviene l’elisoccorso

Nel tardo pomeriggio di ieri un bambino di 3 anni è stato trovato privo di sensi in una delle piscine del centro balneare di Monteceneri. Lo ha reso noto questa mattina dalla Polizia cantonale che ha aperto un’inchiesta per ricostruire la vicenda.

A individuare il piccolo è stata una bagnina. Il bimbo è stato immediatamente soccorso dai presenti ed in seguito dai soccorritori della Croce Verde di Lugano ed è quindi stato trasportato con un elicottero della REGA in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale. In base a una prima valutazione medica fortunatamente la sua vita non è in pericolo. (foto di repertorio)