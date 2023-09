Notte da incubo per una 56enne svizzera: finisce con l’auto in un dirupo e viene soccorsa il giorno dopo

Una notte decisamente da incubo quella trascorsa da una donna di 56 anni residente nel Luganese, rimasta bloccata in macchina ferita dopo essere uscita di strada e finita in un dirupo.

Secondo quanto riportato dalla Polizia cantonale ieri, poco dopo le 18, è stata segnalata alla Centrale comune di allarme la presenza di una vettura in un dirupo in una zona poco visibile, nel territorio di Bironico, piccola frazione del Comune di Monteceneri.

La donna, di nazionalità svizzera, nel pomeriggio di domenica nell’affrontare un tornante su una strada di montagna è uscita di strada urtando diverse piante, per poi terminare la corsa nella scarpata.

Non si conoscono ancora i motivi per cui la donna non è riuscita a chiedere aiuto, sta di fatto che è rimasta 24 ore ferita e bloccata nell’auto, prima che alcuni passanti la notassero e dessero l’allarme.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale del Vedeggio, i pompieri di Lugano e del Monteceneri, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure alla donna, hanno provveduto al suo trasporto in ambulanza all’ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, la 56enne ha riportato ferite di media gravità.