Buon compleanno Funicolare del Sacro Monte: a un anno dalla riapertura quasi 50.000 passeggeri

A un anno dalla riapertura, il 5 agosto 2023, sono quasi 50mila le persone che hanno scelto di viaggiare sulla funicolare per il Sacro Monte. Solo nella settimana di ferragosto sono stati 2500 i passeggeri diretti sulla montagna, che ha registrato il tutto esaurito con oltre 10mila passeggeri che dal 9 al 15 agosto hanno usufruito anche della navetta speciale attivata in occasione della Festa della Montagna al Campo dei Fiori.

“Prosegue la promozione del nostro patrimonio Unesco – spiega la vicesindaca Ivana Perusin – con il potenziamento del trasporto pubblico nelle domeniche estive e con il bus dedicato al Sacro Monte che percorre le vie della città”.

“In tantissimi hanno usufruito del servizio di trasporto pubblico speciale per la festa della Montagna – aggiunge Andrea Civati – mentre sempre più persone utilizzano la funicolare del Sacro Monte, gestita da ATM in sinergia con AVT, favorendo una fruizione sostenibile del borgo”.

Dal monte al lago, tanti i visitatori nel mese di agosto: numeri importanti anche per la ruota panoramica sulle sponde del lago di Varese, con già 2500 persone che hanno goduto del panorama dall’alto.

Prosegue poi fino al 1 settembre il servizio speciale della linea C per raggiungere il Sacro Monte durante le domeniche e i festivi, con la deviazione in zona Stadio, per consentire di utilizzare il parcheggio in area Stadio e poi proseguire con il mezzo pubblico. Dalle ore 13 alle 19 ogni ogni 30 minuti è infatti possibile prendere il bus per il Sacro Monte e con arrivo alla stazione Vellone della funicolare. Chi desidera percorrere la Via Sacra a piedi, può scendere in piazzale Montanari/Prima Cappella, prima della galleria. Per il ritorno tutte le corse partiranno ogni 30 minuti dalla Stazione di valle della Funicolare dalle ore 13.15 alle ore 19.15.

La Funicolare del Sacro Monte è aperta nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.10.