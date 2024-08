Cala lievemente il numero dei frontalieri italiani in Svizzera

In Svizzera cresce il numero dei frontalieri ma non in Canton Ticino. Secondo gli ultimi dati dell’Ufficio federale di statistica, che monitora l’andamento della forza lavoro pendolare dall’estero, nel secondo trimestre di quest’anno il frontalieriato è aumentato del 3 % su base annua, raggiungendo quota 398’569.

Diversa invece la situazione nella Svizzera Italiana: sempre secondo l’ultimo bollettino, in Ticino i frontalieri hanno raggiunto quota 78’925 segnando un calo dello 0,4% rispetto a dodici mesi fa. In confronto al primo trimestre del 2024 si è registrato invece lo 0,3% in più.

La Regione del Lemano è quella che registra un maggior numero di lavoratori frontalieri con i cantoni di Vaud, Vallese e Ginevra che ne ospitano in tutto 161’174, (+6% in un anno). Guardando invece alla nazionalità, al primo posto si trovano i lavoratori domiciliati in Francia (229’214) mentre i lavoratori italiani sono 91’633, lo 0,3% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023.