Casette in legno per l’outdoor: che cosa sono e come si scelgono

Negli ultimi tempi, negli spazi verdi si vedono spuntare bellissime e pittoresche casette di legno che vanno scelte con attenzione prendendo in esame diversi fattori cruciali.

Casette in legno per il giardino: che cosa sono

Le casette per il giardino sono delle strutture realizzate in legno che svolgono diverse funzioni. Disponibili in varie dimensioni, si utilizzano spesso come capanno per gli attrezzi del giardino, rimessa per le biciclette, laboratorio per il fai da te ma anche cantina oppure box auto. È importante scegliere la casetta in legno per il proprio giardino in base all’uso poiché le caratteristiche variano parecchio.

Casette in legno per gli esterni: come si scelgono

Dopo aver spiegato in breve che cosa sia una casetta per il giardino, arriva il momento di dare qualche indicazione in più in merito ai parametri per la scelta. Chi desidera installare una piccola struttura per arricchire gli spazi outdoor dovrebbe, anzitutto, porre la massima attenzione al tipo di materiale utilizzato. Si fa presto a dire legno ma non tutti i legnami sono uguali! Una buona casina per gli esterni deve essere realizzata in legno di abete nordico certificato, cioè proveniente da foreste controllate. Si tratta di legname solido che presenta ottime caratteristiche, tra cui anche una maggiore sostenibilità ambientale. Una foresta gestita responsabilmente previene il disboscamento e impedisce la perdita di habitat naturali per flora e fauna.

Non è finita qui perché un buon legname per le strutture destinate all’esterno deve avere un certo spessore. È proprio lo spessore del legno che fa un’enorme differenza quando si tratta di durata e resistenza agli agenti esterni come pioggia, umidità, freddo, funghi, muffa.

Prima di acquistare una costruzione in legno per l’esterno, risulta fondamentale controllare aspetti quali lo spazio a disposizione. Potrebbe sembrare un consiglio scontato ma moltissime persone ordinano la loro casetta in legno per scoprire solo al momento del montaggio che le misure non si adattano alla superficie a disposizione.

A proposito di superficie, per consentire l’installazione di un prefabbricato in legno, seppur piccolo, Il terreno va livellato. Per garantire la durata nel tempo della struttura sarebbe preferibile realizzare una base in cemento invece che semplice sabbia, soprattutto quando si tratta di strutture grandi che devono reggere molto peso come i garage, box auto o casette abitabili.

Come già anticipato in precedenza, un importante fattore da prendere in considerazione nel momento della scelta delle casette in legno riguarda la loro destinazione d’uso. Infatti, se c’è bisogno di una legnaia, serve uno specifico modello rispetto a quello che diventa un garage per l’automobile.

Infine, il costo è un aspetto a cui molti guardano con attenzione; Tuttavia, un buon prodotto che presenta le migliori caratteristiche ha un costo congruo. Meglio evitare il risparmio economico a tutti i costi perché una costruzione economica dura poco nel tempo, si rovina ben presto e non soddisfa le proprie aspettative. Vale, invece, la pena investire qualche euro in più in prefabbricati di alta qualità che evitano preoccupazioni in futuro.