Cittiglio, “Raduni di giovani nelle ore notturne al parco”. Il sindaco: “Previsti interventi per una maggiore sicurezza”

Una mail arrivata in redazione e firmata da parte di una coppia di coniugi residenti a Cittiglio, nella zona del parco, per segnalare alcuni disagi che vivono durante l’estate, soprattutto durante le ore notturne, a causa, come da loro scritto, di un gruppi di ragazzi che sostano in quell’area.

Lettera alla quale ha prontamente risposto il sindaco Rossella Magnani, sottolineando la sua disponibilità nel fare il possibile per trovare soluzioni a quanto riportato: «Colgo quanto detto dai cittadini, quali problematiche e come risolverle. Ho già proposto anche un incontro con i residenti della zona per poter capire maggiormente la situazione e le loro preoccupazioni».

Nello scritto inviato viene spiegato: “il problema si verifica nelle ore notturne da luglio e continua a persistere ad agosto all’entrata del parco giochi di Cittiglio. Un’area che non prevede la chiusura del cancello posto vicino alla pista ciclabile e dove vengono utilizzate delle panchine per attività varie di giovani nelle ore notturne. Una situazione che sta creando disagio e preoccupazione per noi residenti in zona, compromettendo la quiete pubblica e la sicurezza del quartiere perché i giovani stazionano sempre nella zona con motorini, macchine, bibite alcoliche, uso di musica (autoradio e altro) nella zona prossima al primo cancello e al parcheggio libero della stazione e solo al mattino intorno alle ore 7 ho notato che gli ultimi giovani rimasti di un gruppo numeroso si recano alla stazione del treno e alla fermata del pullman per Luino o Laveno. In passato e recentemente nella zona inoltre sono stati già precedentemente segnalati furti e danno alle persone. Vi chiedo cortesemente di considerare che abbiamo già informato le autorità preposte per chiedere un aiuto a trovare misure appropriate per risolvere questo problema. Abbiamo già ricevuto una mail dal Sindaco di Cittiglio che ci ha informati che dopo l’estate proverà a indire un incontro con la popolazione dell’area in questione per spiegare quali interventi verranno adottati nel gestire queste situazioni».

Il sindaco contattato in merito alla questione ha nuovamente sottolineato la sua disponibilità ad un incontro con i cittadini, inoltre spiega: «Sono problematiche che conosciamo e delle quali siamo al corrente, il parco della stazione è un’area sensibile e della quale continueremo ad occuparci. I Carabinieri sono informati e a conoscenza della situazione. Nel frattempo posso dire che abbiamo già stanziato dei fondi per comprare una rete elettrosaldata con la speranza che possa bloccare l’ingresso negli orari non consentiti. Inoltre, recupereremo una videocamera di sorveglianza per potenziare il controllo dell’area. E ancora, abbiamo dei fondi grazie al bando ministeriale “Stazioni sicure” che permetterà di potenziare l’impegno della Polizia Locale anche quell’area durante le ore serali e notturne. Ripeto, resta da parte nostra tutta la disponibilità a capire e gestire il problema per quanto ci è possibile».