Clima e futuro: Fondazione Cariplo premia undici progetti del Varesotto

Fondazione Cariplo ha selezionato 11 nuovi progetti del territorio di Varese attraverso i bandi “Clima Creativo” e “Riprogettiamo il Futuro” con l’obiettivo di valorizzare la cultura, proteggere l’ambiente, e migliorare la qualità della vita, la Fondazione ha previsto il sostegno a iniziative locali che si distinguono per innovazione e impatto sociale.

Progetti Sostenuti sul Territorio di Varese

Bando Clima Creativo

Il bando “Clima Creativo” ha l’obiettivo di sostenere progetti innovativi che combinano creatività artistica e sensibilizzazione ambientale. Le iniziative selezionate mirano a promuovere una maggiore consapevolezza delle problematiche climatiche attraverso l’arte e la cultura, contribuendo così a un cambiamento positivo nelle comunità locali.

1. Progetto “ARTE ATTIVA”

Un progetto che promuove l’arte come strumento di attivazione sociale e sensibilizzazione ambientale.

Contributo: €25.500

Beneficiario: Karakorum Srl impresa sociale, Varese

2. Progetto “ACQUE BASSE E TERRE ALTE”

Un’iniziativa che utilizza il teatro per esplorare e sensibilizzare sulle tematiche ambientali legate all’acqua e al territorio montano.

Contributo: €34.000

Beneficiario: Associazione Culturale Teatro Periferico, Cuveglio

3 . Progetto “ECO Teens”

Un progetto dedicato ai giovani, per educarli alla sostenibilità attraverso esperienze pratiche e formative.

Contributo: €23.000

Beneficiario: Centro per un appropriato sviluppo tecnologico, Laveno- Mombello

4. Progetto”GenGreen. Dal’ansia alla speranza: educare i giovani alla resilienza climatica”

Un’iniziativa che mira a educare i giovani alla resilienza climatica, trasformando l’ansia in speranza.

Contributo: €42.500

Beneficiario: Istituto Oikos E.T.S., Varese

5. Progetto “BEESmart”

Un progetto che unisce la tutela delle api alla sensibilizzazione ambientale e alla sostenibilità.

Contributo: €43.000

Beneficiario: 3 ELLE ENTE DEL TERZO SETTORE, Dumenza

Bando “Riprogettiamo il Futuro”

Il bando “Riprogettiamo il Futuro”si concentra su progetti che propongono soluzioni sostenibili per il miglioramento della qualità della vita nei territori. Questo bando supporta iniziative che spaziano dalla rigenerazione urbana alla promozione del benessere sociale, incentivando la partecipazione attiva dei cittadini e il rafforzamento del senso di comunità.

1. Progetto “PASSO PASSO”

Un’;iniziativa che mira a promuovere il benessere sociale attraverso attività culturali e artistiche.

Contributo: €52.000

Beneficiario: Associazione Culturale Teatro Periferico, Cuveglio

2. Progetto “Essere sociali: un’impresa cooperativa”

Un progetto che promuove la cooperazione sociale come strumento di sviluppo e inclusione.

Contributo: €60.000

Beneficiario: Il Villaggio in Città Società Cooperativa Sociale, Busto Arsizio

3. Progetto “Si inizia da piccoli ad essere grandi”

Un’iniziativa che mira a educare i bambini alla sostenibilità e alla consapevolezza sociale.

Contributo: €30.000

Beneficiario: AVALON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Daverio

4. Progetto”Uno sguardo oltre”

Un progetto che supporta i giovani nello sviluppo delle loro capacità per un futuro sostenibile.

Contributo: €40.000

Beneficiario: San Luigi Società Cooperativa Sociale, Varese

5. Progetto “A BRIDGE TO CHANGE”

Un’iniziativa volta a promuovere l’inclusione sociale e il cambiamento attraverso attività culturali e di sensibilizzazione.

Contributo: €24.000

Beneficiario: Arcigay Varese Associazione di Promozione Sociale, Varese

6. Progetto “FilmStudio 90: da APS ad Impresa Sociale attraverso un percorso di sviluppo organizzativo e Capacity Building”

Un progetto che mira a trasformare l’associazione in un’impresa sociale, rafforzando la capacità organizzativa.

Contributo: €49.000

Beneficiario: Filmstudio 90 APS, Varese

«Cultura, ambiente, natura, luoghi e persone sono al centro dei progetti che la Fondazione ha deciso di sostenere in queste ultime giornate di luglio – ha detto Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo – Abbiamo voluto intensificare prima della pausa estiva l’azione di restituzione a tutti quegli enti che avevano presentato progetti, chiedendo sostegno a Fondazione Cariplo. Riteniamo importante che chi dovrà partire con le attività a settembre, si possa programmare. Centinaia di progetti dimostrano quanto sia vivace il terzo settore sul nostro territorio, in ogni ambito. Tutti i territori sono ingaggiati, e impegnati nel dare risposte alle necessità locali. Queste energia, creatività ed intraprendenza rendono l’idea di un tessuto sociale ricco che non ha mai smesso di prendersi cura delle persone e dei luoghi, nel nome del bene comune».

«Questi progetti, selezionati attraverso i due bandi nuovi Clima Creativo e Riprogettiamo il Futuro rafforzano la nostra comunità promuovendo la sostenibilità, l’inclusione sociale e il benessere. Il supporto della Fondazione Cariplo è un riconoscimento significativo dell’impegno delle nostre organizzazioni locali, sempre attive e in grado di registrare le necessità della comunità, e testimonia ancora una volta il ruolo cruciale svolto dalle iniziative locali per il nostro territorio» ha concluso Carlo Massironi, membro Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo.