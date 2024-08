Controlli sul Lago Maggiore, pizzicati a Pallanza turisti francesi: multa da 400 euro

Aumentano i turisti sul Verbano e la polizia intensifica i controlli sulle acque interne: un incremento di vacanzieri sul Lago Maggiore che ha imposto anche al personale della Squadra Acque Interne della Polizia di Stato della Questura di Verbania di intensificare il proprio impegno istituzionale.

Nei giorni scorsi gli operatori, nell’area portuale di Stresa, hanno prestato soccorso ad un natante in difficoltà che stava andando ad arenarsi sugli scogli, con a bordo il conduttore dello stesso che, sbracciandosi, richiedeva soccorso. Prontamente l’equipaggio della motovedetta si è avvicinato al natante in difficoltà per effettuare le manovre di recupero e soccorso, trainandolo nel vicino porto per la messa in sicurezza dell’equipaggio.

Inoltre il personale della Squadra Nautica, durante la vigilanza dello specchio acqueo antistante Pallanza, nei pressi dell’Isola S. Giovanni, ha sanzionato amministrativamente due natanti presi a noleggio da turisti francesi che attraversavano lo specchio acqueo compreso tra la citata Isola e la spiaggia del Grand Hotel Majestic, violando il Regolamento regionale che vieta il passaggio in quel tratto di Lago. Gli stessi dovranno pagare la somma di 400 euro.

Dall’inizio dell’anno sono più di 10 le sanzioni elevate dalla Squadra Acque interne.