Fuochi d’artificio sul Verbano (con crociera)

Domenica 11 agosto appuntamento con il grande spettacolo pirotecnico a Pallanza, alle ore 23.00. Una manifestazione che chiuderà l’evento “Giochi senza quartiere” in programma sabato 10 e domenica 11 agosto sul lungolago di Pallanza.

In occasione dello spettacolo piromusicale la Navigazione Lago Maggiore organizza la crociera serale “Luci su Pallanza” per ammirare lo show da una prospettiva privilegiata. Ecco il programma: partenza da Laveno alle ore 20.00, Intra ore 20.30, Stresa ore 20.55, Pallanza ore 21.30. Visione dal lago dello spettacolo. Crociera tra le Isole del Golfo Borromeo e all’Eremo di Santa Caterina.

Rientro al termine dei fuochi a Laveno, Intra, Stresa e Pallanza. Posti limitati, è gradita la prenotazione. Costo della crociera: Adulti: € 13,00, Ragazzi (4-11): € 6,50. La crociera potrà essere effettuata, ad insindacabile giudizio della D.E., anche in caso di annullamento dello spettacolo piromusicale. Per informazioni Numero Verde 800 551801 oppure sito internet www.navigazionelaghi.it.

Per informazioni e aggiornamenti contattare l’Ufficio Turistico di Verbania al numero 0323 503249. (Foto d’archivio)