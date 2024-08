Cosa devi sapere sulle eSIM: la soluzione perfetta per restare connesso in Italia e all’Estero

Avete in programma un weekend all’estero o una “vacanzina mordi e fuggi” fuori dall’Italia? Ebbene tra le varie cose da ricordare ce n’è una che è tutt’altro che trascurabile. Biglietti dell’aereo o dei treni, passaporto, prenotazioni dei pernottamenti e…la Sim per il telefono.

Eh sì perché varcati i confini, comunicare con l’Italia implica qualche accortezza, se non ci si vuole far “spennare” dalle compagnie telefoniche, o peggio, se non si vuole restare tagliati fuori dal mondo.

Tra le varie soluzioni disponibili, le eSim si stanno affermando come la scelta preferita, grazie alla loro flessibilità, convenienza e facilità d’uso. Le eSim, o embedded SIM, sono schede SIM integrate direttamente nei dispositivi mobili, come smartphone, tablet e smartwatch. A differenza delle SIM tradizionali, non è necessario inserirle fisicamente nel dispositivo: basta scansionare un codice QR fornito dall’operatore per attivare il servizio. Questa tecnologia consente di passare da un operatore all’altro o di aggiungere un secondo numero con estrema facilità, senza bisogno di sostituire la scheda.

Ma come orientarsi in un mercato sempre più ricco di offerte? In questo articolo esploreremo i vantaggi delle eSim, i dispositivi compatibili e una selezione di servizi di eSim che si distinguono per qualità, facilità d’uso e affidabilità della connessione.

I vantaggi delle eSim

Le eSim offrono numerosi vantaggi pratici che le rendono superiori rispetto alle sim fisiche tradizionali, specialmente per chi viaggia spesso.

Ecco i principali:

Comodità: Essendo virtuali, le eSim possono essere attivate in pochi minuti direttamente dal proprio smartphone, senza dover sostituire fisicamente la sim. Questo elimina il rischio di perdere la sim durante il viaggio. Si possono attivare da casa poco prima di partire, o appena arrivati a destinazione. L’attivazione è immediata.

Chiarezza: Questa è una delle migliori qualità delle eSim. I costi e i limiti dei piani dati sono sempre sotto controllo, grazie a strumenti di monitoraggio forniti dalle app collegate. Non ci saranno sorprese sgradite al ritorno a casa con addebiti non previsti.

Flessibilità: Le eSim offrono piani adattabili a ogni tipo di viaggio, sia per brevi weekend sia per soggiorni più lunghi. Inoltre, alcune eSim coprono intere regioni geografiche, rendendole ideali per viaggi che attraversano più paesi.

Due Sim (is Is Better Than One): Le eSim possono essere usate in aggiunta alla sim fisica del telefono, offrendo così un’opzione di connettività extra senza dover sacrificare la propria sim abituale e con due piani tariffari differenti.

Compatibilità degli Smartphone con le eSim

Le eSim sono ormai compatibili con un’ampia gamma di dispositivi, inclusi smartphone, tablet e laptop, prodotti dai principali marchi come Apple, Samsung, Google, Motorola, Oppo e Xiaomi. Tuttavia, vista la vasta offerta di dispositivi, è consigliabile verificare direttamente sui siti dei fornitori di eSim la compatibilità specifica del proprio modello.

Le migliori eSim per viaggiare (secondo gli esperti)

Un paio le abbiamo provate di persona: i giornalisti di Varesenews che quest’anno sono andati all’estero hanno usato due modelli differenti di eSim: Airalo per un viaggio in Montenegro e in Bosnia, Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea, e Saily per gli Stati Uniti. Due servizi ottimi e veloci ma fate attenzione quando scegliete la vostra eSim: oltre a proposte che si concentrano sulle connessioni dati, cercate una soluzione che consenta di effettuare e ricevere chiamate vocali attraverso la rete telefonica e non da app di messaggistica (Saily, ad esempio, consente di telefonare solo da app).

Airalo: Offre una copertura globale in 127 paesi e propone eSim specifiche per singoli paesi o intere regioni. I piani variano per durata e quantità di dati, ideali per ogni tipo di viaggiatore.

Ubigi: Una soluzione versatile per chi viaggia con smartphone, tablet o notebook, con piani tariffari per diverse aree geografiche e supporto 5G in molte destinazioni.

Alosim: Disponibile in oltre 175 paesi, Alosim si distingue per la facilità d’uso e i pacchetti prepagati che includono anche un numero di telefono internazionale e sms gratuiti.

Gigsky: Copre oltre 200 paesi e offre piani dati che vanno da 7 a 30 giorni. È possibile provare il servizio con 100 MB gratuiti prima di acquistare un piano.

Maya Mobile: Con una copertura globale e una semplice installazione tramite QR code, Maya Mobile offre piani flessibili per periodi da cinque giorni a un mese.

Yesim: Propone piani standard e illimitati per diverse durate. Offre anche numeri di telefono virtuali anonimi e piani su misura per esigenze aziendali.

Bnesim: Offre eSim per oltre 150 paesi con una copertura regionale. Interessante la possibilità di acquistare pacchetti dati senza scadenza temporale.

Saily: Creato da Nord Security, Saily offre pacchetti dati fino a 30 giorni con la possibilità di rimborso se il servizio non funziona.

Globalesim: Oltre ai dati, Globalesim offre anche pacchetti per chiamate vocali, con piani regionali per chi viaggia in più paesi.

Simoptions: Non solo fornitore di eSim, ma anche una piattaforma di comparazione che permette di confrontare diverse opzioni disponibili in oltre 200 destinazioni.

In Italia, diversi operatori di telefonia mobile offrono la possibilità di attivare un numero su eSIM. Tra questi, TIM consente ai propri clienti di ottenere una eSIM, ma per farlo è necessario recarsi in uno dei punti vendita fisici. Lo stesso vale per WINDTRE e Fastweb, che offrono il servizio esclusivamente presso i propri negozi.

Vodafone, invece, offre maggiore flessibilità, permettendo di attivare una nuova linea mobile su eSIM o di sostituire la SIM fisica con una virtuale sia in negozio che online. Infine, Iliad permette ai propri clienti di ottenere una eSIM, ma solo se si sottoscrive un piano abbonamento, anche nel caso di portabilità del numero da un altro operatore.

E voi avete provate qualche altra soluzione, o app? Volete segnalarcele? Scrivete a redazione@varesenews.it