Da Regione 1,2 milioni per due palazzi di case Aler a Busto e Varese

Regione Lombardia investe un milione e 276mila euro per la riqualificazione delle case Aler nella provincia di Varese. Un capitolo di spesa che si concretizza nell’intervento di manutenzione straordinaria di due diversi complessi, quello di via Roncaccio a Varese e uno dei palazzi di via Rossini a Busto Arsizio.

Nel capoluogo di provincia si interviene sulla palazzina di via Roncaccio 14, nel quartiere di Giubiano: un fabbricato da quattro alloggi, dove verranno investiti 405.683,52 euro per efficientamento energetico, con la previsione di risparmiare oltre 41mila kWh/anno e ridurre di 10 tonnellate le emissioni di Co2.

L’altro intervento – che assorbe 2/3 degli investimenti – è quello sulla palazzina di via Rossini 78 (nella foto), nel quartiere popolare di Busto, la città più grande della provincia: con 870.831,35 euro si riuscirà a ottenere un risparmio energetico di 108.259,39 kWh/anno, con riduzeione delle emissioni di Co2 di circa 25 tonnellate.

L’investimento in provincia di Varese fa parte di un più ampio pacchetto da 20 milioni di euro destinato alla manutenzione e all’efficientamento energetico degli alloggi popolari in tutta la regione.

Questi progetti prevedono una serie di interventi mirati, tra cui la manutenzione straordinaria, l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici. Tali lavori non solo porteranno benefici immediati agli inquilini, ma contribuiranno anche a una maggiore sostenibilità ambientale e a una riduzione dei costi energetici. I lavori partiranno nei prossimi mesi e si prevede che vengano completati entro la fine del prossimo anno.

Il dibattito sugli alloggi sfitti di Aler

La cse di via Roncaccio a Giubiano di Varese

Di recente si è parlato molto della situazione delle case popolari Aler, a seguito della pubblicazione del bilancio dell’azienda regionale e dei dati chiesti da alcuni consiglieri regionali. In provincia di Varese ci sono circa 1200 alloggi sfitti, in gran parte inutilizzabili e da recuperare o in corso di recupero, ha denunciato il consigliere Samuele Astuti (Pd). Il presidente di Aler aveva poi chiarito che circa metà sono effettivamente inagibili, mentre l’altra metà sono in corso di recupero e in attesa di assegnazione (complessivamente gli alloggi non disponibili sono il 9%).

Va ricordato poi che Aler gestisce anche la maggioranza degli alloggi popolari di proprietà comunale, che in alcune realtà sono particolarmente rilevanti come numero e in alcuni casi con incidenza particolarmente alta sugli alloggi indisponibili.

Tutti gli investimenti sulle case Aler in Lombardia

I PROGETTI FINANZIATI – Saranno finanziati 14 progetti presentati dalle Aler lombarde (per un totale di 13 milioni e 300 mila euro) e 6 progetti presentati dai Comuni (per un totale di 6 milioni e 700 mila euro).

Di seguito l’elenco dei progetti finanziati suddivisi per provincia:

CITTA’ METROPOLITANA MILANO (5 progetti – 9.437.405,68 euro)

Comune di Rho – Immobile di Via Sartirana, 7 – 18 alloggi – Risparmio energetico previsto: 102.561,29 kWh/anno – Riduzione emissioni: 12.023,65 KgCO2/anno – 1.437.405,68 euro

Aler – 3 progetti sull’immobile di via Papa Giovanni XXIII 4 ad Assago – 30 alloggi – Risparmio energetico previsto: 313.102,62 kWh/anno – Riduzione emissioni: 77.440,83 KgCO2/anno – 2.471.638,21 euro

Aler – immobile di via Friuli 3 a Cinisello Balsamo – 135 alloggi – Risparmio energetico previsto: 906.128,86 kWh/anno – Riduzione emissioni: 189.453,22 KgCO2/anno – 5.528.361,79 euro

PROVINCIA DI BERGAMO (1 progetto – 1.600.000 euro)

Aler – Immobile di via Sottocorna 39/41/43 ad Albino – 24 alloggi – Risparmio energetico previsto: 250.819,31 kWh/anno – Riduzione emissioni: 49.002,72 KgCO2/anno – 1.600.000 euro

PROVINCIA DI CREMONA (5 progetti – 2.100.000 euro)

Aler – 5 progetti sugli immobili di via Ciria 6 – 6a – 6b – 6c – 6d a Cremona – 48 alloggi – Risparmio energetico previsto: 483.928,37 kWh/anno – Riduzione emissioni: 98.970, 68 KgCO2/anno – 2.100.000 euro

PROVINCIA MONZA BRIANZA (2 progetti – 3.807.911,79 euro)

Comune di Desio – Immobile di via Karl Marx 8 – 43 alloggi – Risparmio energetico previsto: 298.897,73 kWh/anno – Riduzione emissioni: 57.238,58 KgCO2/anno – 1.466.226,93 euro

Comune di Monza – Immobile di Via Manara 33 – 57 alloggi – Risparmio energetico previsto: 301.285,73 kWh/anno – Riduzione emissioni: 57.475,21 KgCO2/anno – 2.341.684,86 euro

PROVINCIA DI PAVIA (5 progetti – 1.730.000 euro)

Comune di Broni – Immobile di via Montebello incr. Piazza Barbieri – 3 alloggi – Risparmio energetico previsto: 43.258,93 kWh/anno – Riduzione emissioni: 8.240,01 KgCO2/anno – 130.000 euro

Aler – 4 progetti sugli immobili di via Scala 25, 27, 31 e 37 a Pavia – 64 alloggi – Risparmio energetico previsto: 331.558,76 kWh/anno – Riduzione emissioni: 59.154,65 KgCO2/anno – 1.600.000 euro

PROVINCIA DI VARESE (2 progetti – 1.276.514,87 euro)

Comune di Busto Arsizio – Immobile di via Rossini 78 – 8 alloggi – Risparmio energetico previsto: 108.259,39 kWh/anno – Riduzione emissioni: 25.151,42 KgCO2/anno – 870.831,35 euro

Comune di Varese – Immobile di via Roncaccio 14 – 4 alloggi – Risparmio energetico previsto: 41.506,16 kWh/anno – Riduzione emissioni: 10.230,22 KgCO2/anno – 405.683,52 euro