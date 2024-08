Dario Fo e gli artisti della “Sponda Magra“: un viaggio tra i fabulatori del Lago Maggiore

È uscito a marzo, per la firma del luinese Lorenzo Piazza, il libro dedicato alla figura e al lavoro del premio Nobel Dario Fo. “La genesi del ‘FObulatore’ – Dario Fo e i fabulatori del Lago Maggiore“ è un testo critico che nasce dallo studio dell’autore sulla genesi di questi personaggi picareschi, cari al Maestro e dallo stesso, ufficialmente, ricondotti a vicende carpite alla storia del nostro territorio, andandone ad analizzare il reale confine tra realtà cronologica e fantasia artistica.

Come riporta il commento di Francesco Salvi, in quarta di copertina: «Libro fantastico, un panegirico sulla folllia lacustre con tre ‘L’ riconosciuta appieno dal Nobel ma forse non altrettanto dai commensali. Un peana in onore degli artisti della sponda magra e della loro creatività inatteso a opera di un contemporaneo».

Lorenzo Piazza, classe ‘77, in questa sua ultima e corposa fatica, elaborata e aggiornata in un lungo arco temporale, ci regala un saggio esaustivo traendo informazioni dalla viva voce dei protagonisti.

Il libro verrà presentato per la prima volta a Campagnano (Maccagno con P.V.), nell’ambito della festa di San Rocco alle ore 18.00 il giorno 16 agosto. L’evento è organizzato dalla Proloco di Maccagno con Pino e Veddasca.