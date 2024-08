Donna investita mentre attraversa la strada a Varese, nel rione sant’Ambrogio

Nella mattina dell’8 agosto, poco dopo le 8, si è verificato un incidente stradale tra via Gian Battista Vico e via Virgilio, nel rione sant’Ambrogio di Varese. Una donna di 60 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L’autista del veicolo si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla donna, e sul luogo dell’incidente è intervenuta subito anche la Polizia Locale che ha garantito un pronto intervento fino all’arrivo dei sanitari.

La donna, soccorsa poi dai medici del 118, è stata trasportata in ospedale con trauma cranico e fratture agli arti superiori, ma non è in pericolo di vita. La Polizia Locale di Varese ha poi gestito il traffico e avviato le indagini necessarie a chiarire le dinamiche dell’incidente.