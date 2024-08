Dove guardare le Stelle cadenti con i bambini a San Lorenzo

Quella delle stelle cadenti è una notte magica, soprattutto per i bambini su cui la notte e l’attesa hanno un fascino speciale. Per questo celebrare la Notte di San Lorenzo con i bambini può essere un’esperienza emozionante per tutta le famiglia.

Un’occasione per stare insieme sdraiati su prati e terrazze, raccontando storie che parlano antichi miti e costellazioni, di scienza e avventure fantastiche.

Per godersi al meglio lo spettacolo delle scie luminose che attraversano il cielo è preferibile allontanarsi dai grandi centri urbani, dove l’inquinamento luminoso è maggiore, rendendo più difficile avvistare le piccole meteore in collisione con l’atmosfera.

Raggiunto un luogo sufficientemente buio, basta mettersi comodi, meglio ancora se sdraiati, e puntare gli occhi in alto. Le stelle cadenti si osservano benissimo anche ad occhi nudi, ma è possibile divertirsi anche con bincoli e telescopi.

Quest’anno la Notte di San Lorenzo cade nel pieno del weekend, sabato 10 agosto, ed è ricca di iniziative per vivere insieme la magia di un appuntamento suggestivo che si rinnova puntuale ogni anno.

ESCURSIONI, RACCONTI E OSSERVAZIONI

VIGGIÙ – Naturalis Insubria, Amici dei Musei Viggiutesi e M42 propongono per sabato 10 agosto alle 20,15 un’escursione In cava Giudici sotto le stelle cadenti di Sa Lorenzo. Una serata speciale tradesideri, storia locale e natura – Come partecipare

AGRA – Sabato 10 Agosto, a partire dalle 21,30, il GAT (Gruppo Astronomico Tradatese) propone un’osservazione del cielo stellato in piazza Pasquinelli, dove le luci saranno completamente oscurate per l’occasione – Qui tutte le informazioni

MALNATE – Letture sotto le stelle su lupi e lupacchiotti per San Lorenzosul sagrato della chiesa di San Matteo, sabato sera dalle 20.30 con le volontarie di Nati per leggere – L’iniziativa

PICNIC SOTTO LE STELLE CADENTI

CASALZUIGNO – Sabato e domenica sera Villa Della Porta Bozzolo apre le porte eccezionalmente di sera per Astronomi per una notte, l’appuntamento del FAI dedicato al cosmo, a cura dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli. Possibilità di gustare anche un picnic nel parco al calar della sera – Il programma

TRADATE – Sold aut i primi due dei quattro Picnic sotto le stelle promossi dal Parco Pineta a ridosso della Notte di San Lorenzo. tutto esaurito per le serate di venerdì 9 e sabato 10, mentre c’è ancora qualche posto disponibile per le serate di domenica e lunedì – Scopri qui come partecipare

GORNATE OLONA – Sabato sera Il Monatero di Torba resterà aperto fino alle 23.30, con una speciale visita guidata al calar della sera. Sarà possibile cenare al ristorante e anche osservare liberamente delle stelle nel prato ai piedi della torre – Leggi qui

LUNEDì 12 NELLA SCIA DI SAN LORENZO

VARESE – Distesi sul prato di Villa Toeplitz a Varese, per osservare le stelle cadenti, lunedì sera dalle ore 21 con il prof Luca Molinari che racconterà com’è nato l’osservatorio Schiaparelli e guiderà nell’osservazione della pioggia di meteore – L’iniziativa

TRADATE – Ultimo appuntamento lnedì 12 agosto con i Picnic sotto le stelle cadenti del Parco Pineta a Tradate, accompagnato per l’occasione da musica indiana eseguita dal vivo – L’evento