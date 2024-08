Distesi sul prato di Villa Toeplitz a Varese, per osservare le stelle cadenti

Lunedì sera alle ore 21, presso il Parco di Villa Toeplitz, nel rione Sant’Ambrogio a Varese, la Società Astronomica “G.V. Schiaparelli” organizzerà la consueta serata delle “stelle cadenti”.

Le piogge di meteore affascinano da sempre le persone, e la pioggia di agosto è sicuramente quella più famosa e che crea grandi aspettative. Erroneamente si pensa abbia luogo la notte del 10 agosto; in realtà il picco massimo si verifica tra il 12 e il 13 agosto.

La serata inizierà con una conferenza del presidente dell’associazione, professor Luca Molinari, che darà il via, proprio in quest’occasione, alle celebrazioni per il centenario della nascita di Salvatore Furia, che sognò e costruì l’Osservatorio Astronomico sul Campo dei Fori e che fu cittadino benemerito di Varese per tutte le attività che promosse nel campo dell’ecologia, della sostenibilità, della difesa delle bellezze naturali e paesaggistiche. Luca Molinari esordirà quindi parlando delle incredibili vicende che portarono alla nascita dell’Osservatorio, e continuerà spiegando il fenomeno delle stelle cadenti.

Verranno poi indicate e raccontate tutte le maggiori costellazioni che animano il cielo estivo. L’osservazione delle meteore è libera, è infatti un fenomeno astronomico che non è possibile osservare ai telescopi.

La manifestazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione, si consiglia di portare un telo per sedersi per terra. In caso di brutto tempo verrà annullata. Per informazioni www.astrogeo.va.it