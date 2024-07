Stelle cadenti, picnic e musica al Parco Pineta di Tradate

La notte di San Lorenzo si avvicina e per tutti coloro che hanno desideri da esprimere tornano i Picnic sotto le stelle cadenti. Quest’anno gli appuntamenti proposti dalla Cooperativa Sociale AstroNatura saranno ben quattro e per ogni data ci saranno artisti e musiche differenti. Si parte con il botto con la HarpBeat Orchestra, una presenza ormai consolidata, si prosegue poi con i Song of the snow, gli Ember Duo con Francesca Mancuso e Moreno Palmisano, e si conclude con Flavio Minardo e il suo sitar.

Nella suggestiva atmosfera del Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario del Parco Pineta , immersi nelle foreste silvestri dell’Area Protetta, giunge al suo clou la serie di appuntamenti da godersi seduti in un prato degustando un rilassante picnic. Assaporate le prelibatezze che avete preparato per l’occasione e lasciatevi cullare dalle soavi note; sdraiatevi con il naso all’insu a caccia delle stelle cadenti proprio nelle serate di maggior picco… e quando avrete voglia raggiungete gli strumenti astronomici puntati per l’occasione sui corpi celesti visibili.

GLI APPUNTAMENTI:

Venerdì 9 agosto: “Picnic sotto le stelle cadenti… con musica celtica” – HarpBeat Orchestra

Sabato 10 agosto: “Picnic sotto le stelle cadenti… con musica del grande nord” – Song of the snow

Domenica 11 agosto: “Picnic sotto le stelle cadenti… con Embers duo” – Francesca Mancuso e Moreno Palmisano

Lunedì 12 agosto: “Picnic sotto le stelle cadenti… con musica indiana” – Flavio Minardo

L’appuntamento è per le ore 20.00, orario di apertura dei cancelli; l’ingresso è consentito fino alle ore 20.45.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE

Modalità di prenotazione:

clicca sul link per raggiungere la sezione dedicata sul sito www.centrodidatticoscientifico.it/eventi . Segui le istruzioni e concludi la tua prenotazione. La transazione sarà sospesa fino alla conferma dello svolgimento dell’evento. In caso di annullamento (es. pioggia) la quota sarà sbloccata secondo modalità e tempistiche del gateway di pagamento.

Cosa portare con sé?

1. Un antizanzare.

2. Un telo per sdraiarsi nel prato e godersi la serata.

3. Il cestino da picnic colmo delle leccornie che avete preparato.