Effetto dipendenza, TikTok si impegna a ritirare dall’UE il programma “TikTok Lite Rewards”

La Commissione Europea ha annunciato oggi che TikTok ha accettato di ritirare il programma “TikTok Lite Rewards” dall’Unione Europea. Questa decisione è stata presa in risposta alle preoccupazioni espresse dalla Commissione riguardo al potenziale impatto del programma sul benessere degli utenti e in conformità con il regolamento sui servizi digitali.

Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per “Un’Europa pronta per l’era digitale”, ha sottolineato l’importanza della sicurezza degli utenti sui social media, affermando: “La sicurezza e il benessere degli utenti dei social media devono essere una priorità assoluta. Determinate caratteristiche di progettazione presenti sulle piattaforme comportano effetti di dipendenza, mettendo a rischio il benessere dei loro utenti.”

Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha ribadito l’importanza di proteggere i giovani europei, affermando che “i tempi di attenzione intellettiva dei giovani europei non devono essere una moneta di scambio sui social media, e non lo saranno mai.”

Cos’è TikTok Lite Rewards?

TikTok Lite Rewards era un programma sviluppato per incentivare l’utilizzo di TikTok Lite, una versione semplificata dell’app principale. Questo programma permetteva agli utenti di guadagnare punti attraverso inviti e utilizzo dell’app, che potevano poi essere convertiti in premi come denaro o carte regalo. Il programma mirava a stimolare l’engagement e l’acquisizione di nuovi utenti, in particolare nei mercati emergenti con dispositivi a bassa memoria e connessioni Internet lente.

Tuttavia, il programma è stato criticato per il suo potenziale di creare dipendenza e per gli effetti negativi che poteva avere sui giovani utenti, portando la Commissione Europea a intervenire per garantire il rispetto delle normative sui servizi digitali.