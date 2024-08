Esse Solar, via alla stagione. «Grande entusiasmo in tutti i ragazzi»

Nella “casa” di via Sottocosta, il BasketBall Gallarate si è radunato in vista della stagione cestistica 2024-25 che vedrà la Esse Solar impegnata nel campionato di Serie B Interregionale. La squadra è affidata a coach Alberto Mazzetti ed è stata accolta in palestra dal direttore generale Francesco Fogato e dal vicepresidente Sebastian Perini che hanno parlato degli obiettivi per la prossima annata sportiva.

Un campionato che si attende di livello importante per i biancoblu. «Siamo molto emozionati per questo primo giorno di scuola, fatto di tanti sorrisi ma anche subito di molto lavoro – ha detto Perini – Negli occhi di tutti i ragazzi ho visto grande entusiasmo ed è quello che vogliamo animi la squadra ed il pubblico per l’intera stagione».

Come spiegato dal dirigente, il primo appuntamento in campo è già stato piuttosto impegnativo con tanto lavoro atletico e con qualche esercizio con la palla. «I primi riscontri sono sicuramente buoni – ha detto Mazzetti al termine della seduta – La squadra è entrata subito in sintonia e questa non è una cosa scontata quando si cambia tanto e soprattutto quando si inseriscono tanti giovani. Ora il tempo delle parole però è finito, dobbiamo solo lavorare per iniziare a costruire la squadra che vogliamo essere».

I biancoblu sono attesi da una settimana di lavoro: tra lunedì e sabato soltanto la serata di mercoledì sarà in pausa. Nel frattempo la società sta pianificando il calendario del precampionato.