Eventi culturali, ecco i vincitori del bando di Camera di Commercio e Fondazione Comunitaria del Varesotto

Organizzatori di festival di musica e teatro, una cooperativa in ambito astronomico e naturalistico, orchestre e associazioni musicali: sono questi i vincitori del bando “Cultura motore di sviluppo” 2024, promosso da Camera di Commercio e Fondazione Comunitaria del Varesotto per il terzo anno consecutivo.

I due enti hanno messo a disposizione complessivamente 120mila euro, finalizzati a migliorare qualità dei servizi, attrattività, sostenibilità e impatto socioeconomico sul territorio di enti e associazioni del terzo settore culturale.

Nell’ultimo anno, l’industria culturale e creativa, a livello nazionale, ha prodotto un utile di 95,5 miliardi, di cui 1 miliardo e 233 milioni nella sola provincia di Varese, che conta circa 20mila addetti. Questi dati sono segno inequivocabile che cultura e arte restano trainanti nell’economia del Bel Paese e un’opportunità per il Varesotto.

Il nostro territorio, in particolare, è stato annoverato tra le prime venti province italiane per incidenza economica delle sue imprese culturali e creative. Ritornando al bando, con cui si vuole favorire lo sviluppo di eventi e manifestazioni culturali per la valorizzazione del territorio, potenzialmente in chiave di interesse turistico, di rilievo anche lo sviluppo di azioni di capacity building: oltre alle risorse economiche, infatti, si garantiranno webinar formativi sui temi connessi al management culturale, con un focus su reti e collaborazione tra enti.

Ecco l’elenco degli enti:

● Associazione culturale Festival del Teatro e della Comicità – Città di Luino

● AstroNatura, società cooperativa sociale

● Amici di Piero Chiara APS

● Associazione Tra Sacro e Sacromonte

● Associazione culturale Karakorum

● Canova, Orchestra da Camera

● Solevoci, associazione di promozione sociale e musicale

● Associazione culturale Giornidispari Teatro

● Amadeus, orchestra sinfonica

● Corpo musicale Santa Cecilia

● Wareseable